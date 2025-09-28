Τραμπ: Υπάρχει ευκαιρία για ιστορική συμφωνία στη Μέση Ανατολή

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι βλέπει «μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σημαντικό στη Μέση Ανατολή», χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες, λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του για επικείμενη συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ τόνισε: «Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά. Θα το πετύχουμε».

Τη Δευτέρα αναμένεται να συναντηθεί στον Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, με στόχο τη διαμόρφωση πλαισίου συμφωνίας. Σύμφωνα με αξιωματούχους της αμερικανικής διοίκησης, οι συνομιλίες είναι εντατικές και οι εμπλεκόμενοι – Ισραήλ και μαχητές της Χαμάς – παραμένουν ενήμεροι.

Πρόσφατα, οι ΗΠΑ παρουσίασαν ένα ειρηνευτικό σχέδιο 21 σημείων για τη Μέση Ανατολή, το οποίο έχει κοινοποιηθεί σε αξιωματούχους από χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Τουρκία, η Ινδονησία και το Πακιστάν. Το σχέδιο στοχεύει στη διασφάλιση ειρήνης, στην τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα και στην επιστροφή των ομήρων.

