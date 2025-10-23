Τραγικό: Νεκρό βρέφος ενός μηνός στον Τυρνάβο

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό του Τυρνάβου, όπου ένα βρέφος μόλις ενός μηνός έχασε τη ζωή του. Ερευνώνται τα αίτια του θανάτου

23 Οκτ. 2025 8:51
Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Αργυροπούλι Τυρνάβου στη Λάρισα, όπου ένα βρέφος ηλικίας μόλις ενός μηνός έχασε τη ζωή του, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος διέμενε με τη γιαγιά του, η οποία διαπίστωσε πως το μωρό δεν ανταποκρινόταν και το μετέφερε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου. Εκεί σήμανε συναγερμός στους γιατρούς και το προσωπικό, που προσπάθησαν να το επαναφέρουν στη ζωή.

Το ΕΚΑΒ μετέφερε το βρέφος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατος του βρέφους οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις, ενημερώθηκε η Αστυνομία, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Τυρνάβου για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Πηγή: larissanet.gr
