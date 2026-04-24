Τραγικό περιστατικό στην Αίγινα, 16χρονη απείλησε συμμαθητές της με σουγιά!

24 Απρ. 2026 17:36
Pelop News

Ένα τραγικό περιστατικό διαδραματίστηκε στην Αίγινα με συνέπεια  να συλληφθεί μία 16χρονη! Ο λόγος; Απείλησε με σουγιά συμμαθητές στη στάση του λεωφορείου.

Στη σύλληψη μιας 16χρονης προχώρησαν το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου οι αστυνομικοί στην Αίγινα καθώς είχε απειλήσει με σουγιά συμμαθητές της.

Μάλιστα σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Απριλίου, αμέσως μετά τη λήξη του σχολείου. Τότε η 16χρονη, ενώ βρισκόταν σε στάση λεωφορείου μαζί με συμμαθητές της, φέρεται να τους απείλησε επιδεικνύοντας σουγιά που είχε στην κατοχή της.

Για ότι συνέβη ενημερώθηκε ο διευθυντής του σχολείου, στον οποίο η 16χρονη παρέδωσε το αιχμηρό αντικείμενο. Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αίγινας, όπου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Ακολούθως σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων ενώ παράλληλα, συνελήφθη και η μητέρα της, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η 16χρονη οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των αρχών για τις συνθήκες του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ