Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία στον 18χρονο και τις κοπέλες

Ποινική δίωξη για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος τριών ατόμων, ενός 18χρονου και δύο 20χρονων γυναικών, για την υπόθεση της δολοφονίας 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο Τριμελές Δικαστήριο, ωστόσο η δίκη τους αναβλήθηκε για τη Δευτέρα, με το δικαστήριο να αποφασίζει την άρση της κράτησής τους μέχρι τότε.

Οι κατηγορίες και η στάση της υπεράσπισης

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, οι τρεις νεαροί προσήλθαν αυτοβούλως στις Αρχές και συνέβαλαν στην αποκάλυψη της υπόθεσης, ζητώντας να παραμείνουν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Κατά τη διαδικασία, κατέθεσαν και οι μητέρες των κατηγορουμένων, με τη μητέρα της μίας 20χρονης –η οποία διατηρούσε σχέση τόσο με το θύμα στο παρελθόν όσο και με τον φερόμενο δράστη– να δηλώνει συγκινημένη ότι «ήταν η πρώτη της αγάπη» και πως «κανείς δεν περίμενε τέτοια εξέλιξη».

Βαρύ κατηγορητήριο για τον δράστη

Την ίδια ώρα, σε βάρος του 20χρονου βασικού κατηγορούμενου έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο ίδιος φέρεται να υπηρετεί τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό.

Οι εμπλεκόμενοι είχαν οδηγηθεί νωρίτερα στη ΓΑΔΑ, από όπου εξήλθαν με σκυμμένα τα κεφάλια.

Το χρονικό της δολοφονίας

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το θύμα διατηρούσε επί τρία χρόνια σχέση με μία από τις 20χρονες. Μετά τον χωρισμό τους, η ίδια σύναψε σχέση με τον 20χρονο δράστη.

Η ένταση μεταξύ των δύο ανδρών φαίνεται πως κλιμακώθηκε, οδηγώντας σε συνάντηση για «επίλυση διαφορών». Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ξέσπασε έντονη λογομαχία και ο 20χρονος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντας θανάσιμα τον 27χρονο.

Οι κινήσεις μετά το έγκλημα

Μετά το περιστατικό, ο δράστης και ο 18χρονος φίλος του αποχώρησαν, άλλαξαν ρούχα και στη συνέχεια μετέβησαν μαζί με τις δύο κοπέλες σε ξενοδοχείο στην Ηλιούπολη.

Αρχικά, ο δράστης δεν αποκάλυψε τι είχε συμβεί, ωστόσο όταν το περιστατικό άρχισε να γίνεται γνωστό, φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και να υπέδειξε το σημείο όπου είχε κρύψει το μαχαίρι.

«Του είχε πει να μην πάει» – Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση

Ο συνήγορος των δύο 20χρονων, Νίκος Ιωάννου, υποστήριξε ότι οι εντολείς του δεν είχαν γνώση του εγκλήματος και συνέβαλαν καθοριστικά στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Όπως ανέφερε, η μία 20χρονη είχε προτρέψει τον δράστη –τόσο προφορικά όσο και γραπτά– να μην πάει στη συνάντηση με το θύμα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο δράστης την παραπλάνησε, λέγοντάς της ότι το ραντεβού δεν πραγματοποιήθηκε.

Όταν οι δύο κοπέλες πληροφορήθηκαν τι είχε συμβεί, προσέφυγαν άμεσα στον δικηγόρο τους και στη συνέχεια στις Αρχές, συμβάλλοντας –όπως υποστηρίζεται– στον εντοπισμό της αλήθειας.

Σε εξέλιξη η δικαστική διερεύνηση

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις δικαστικές αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα και τους ισχυρισμούς των εμπλεκομένων.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιολόγηση του ρόλου των τριών κατηγορουμένων που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

