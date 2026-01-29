Τραγωδία χωρίς τέλος: Ο Δημήτρης Μαρωνίτης είχε χάσει τον πατέρα του στον ίδιο δρόμο στη Ρουμανία

Συγκλονισμό προκαλεί η αποκάλυψη ότι ο Δημήτρης Μαρωνίτης, ένας από τους επτά νεαρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, είχε χάσει τον πατέρα του στον ίδιο δρόμο, όταν ήταν μόλις 12 ετών.

Σύμφωνα με συγγενείς του 27χρονου, ο πατέρας του ήταν επαγγελματίας οδηγός και είχε σκοτωθεί σε δυστύχημα με νταλίκα στο ίδιο οδικό δίκτυο, γεγονός που καθιστά την τραγωδία ακόμη πιο οδυνηρή για την οικογένεια.

«Το παιδί μεγάλωσε ορφανό από 12 χρονών, ήταν μοναχοπαίδι και ζούσε με τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη», ανέφεραν συγγενείς του, περιγράφοντας έναν νέο άνθρωπο που μεγάλωσε με απώλεια, αλλά με έντονο δεσμό με την παρέα και την ομάδα του.

Σπαρακτικές είναι και οι μαρτυρίες για την κατάσταση της μητέρας του. «Η μάνα του δεν μπορεί ούτε να μιλήσει. Χάθηκε για πάντα το παιδί μας. Έφυγε τόσο χαρούμενος για αυτό το παιχνίδι, ήταν κολλητοί από μικρά παιδιά με την παρέα του», ανέφερε συγγενικό πρόσωπο του θύματος.

Η οικογενειακή τραγωδία του Δημήτρη Μαρωνίτη προσθέτει ακόμη μία δραματική διάσταση στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Ελλάδα, με την κοινή γνώμη να παρακολουθεί σοκαρισμένη τις εξελίξεις γύρω από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία.





