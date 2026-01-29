Τραγωδία χωρίς τέλος: Ο Δημήτρης Μαρωνίτης είχε χάσει τον πατέρα του στον ίδιο δρόμο στη Ρουμανία

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τον 27χρονο Δημήτρη Μαρωνίτη, έναν από τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο στη Ρουμανία, αποκαλύπτοντας μια τραγική οικογενειακή ιστορία με ανατριχιαστικές συμπτώσεις.

Τραγωδία χωρίς τέλος: Ο Δημήτρης Μαρωνίτης είχε χάσει τον πατέρα του στον ίδιο δρόμο στη Ρουμανία
29 Ιαν. 2026 14:58
Pelop News

Συγκλονισμό προκαλεί η αποκάλυψη ότι ο Δημήτρης Μαρωνίτης, ένας από τους επτά νεαρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, είχε χάσει τον πατέρα του στον ίδιο δρόμο, όταν ήταν μόλις 12 ετών.

Σύμφωνα με συγγενείς του 27χρονου, ο πατέρας του ήταν επαγγελματίας οδηγός και είχε σκοτωθεί σε δυστύχημα με νταλίκα στο ίδιο οδικό δίκτυο, γεγονός που καθιστά την τραγωδία ακόμη πιο οδυνηρή για την οικογένεια.

«Το παιδί μεγάλωσε ορφανό από 12 χρονών, ήταν μοναχοπαίδι και ζούσε με τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη», ανέφεραν συγγενείς του, περιγράφοντας έναν νέο άνθρωπο που μεγάλωσε με απώλεια, αλλά με έντονο δεσμό με την παρέα και την ομάδα του.

Σπαρακτικές είναι και οι μαρτυρίες για την κατάσταση της μητέρας του. «Η μάνα του δεν μπορεί ούτε να μιλήσει. Χάθηκε για πάντα το παιδί μας. Έφυγε τόσο χαρούμενος για αυτό το παιχνίδι, ήταν κολλητοί από μικρά παιδιά με την παρέα του», ανέφερε συγγενικό πρόσωπο του θύματος.

Η οικογενειακή τραγωδία του Δημήτρη Μαρωνίτη προσθέτει ακόμη μία δραματική διάσταση στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Ελλάδα, με την κοινή γνώμη να παρακολουθεί σοκαρισμένη τις εξελίξεις γύρω από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία.


Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:02 Προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες στην Πάτρα και όλη τη χώρα
14:58 Τραγωδία χωρίς τέλος: Ο Δημήτρης Μαρωνίτης είχε χάσει τον πατέρα του στον ίδιο δρόμο στη Ρουμανία
14:50 ΠΑΣΟΚ για επιστολική ψήφο αποδήμων: «Θετική διάθεση, με έμφαση στη διαφάνεια και την αντιπροσωπευτικότητα»
14:42 Δένδιας από τη φρεγάτα «Κίμων»: Επίσπευση της ανανέωσης της στρατηγικής συμφωνίας Ελλάδας – Γαλλίας
14:38 Ν. Φαρμάκης: «Η Δυτική Ελλάδα σχεδιάζει το μέλλον της ως ενιαία και αδιάσπαστη οντότητα» – Παρουσίαση της νέας Χωρικής Επένδυσης, ύψους 56 εκατ. ευρώ
14:38 Επιστολική ψήφος και περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού: Ο «οδικός χάρτης» της κυβέρνησης για τις εκλογές του 2027
14:33 Βάρη: Στο φως αυτοκίνητο στο ρέμα Κόρμπι μετά την κακοκαιρία ΒΙΝΤΕΟ
14:22 Στη Θεσσαλονίκη ο Μάριος και ο Κώστας – Aπογειώθηκε το C-130 για τον επαναπατρισμό των επτά σορών
14:11 Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του – χωρίς δικηγόρο στην απολογία
14:08 Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ευλογιά προβάτων – Φαρμάκης: «Στόχος να μπει τέλος στον ιό»
14:00 Πάτρα: Στα έγκατα των σιντριβανιών της πλατείας Γεωργίου – Ο φακός της «Π» εισήλθε στο υπόγειο του μνημείου
13:59 Μαρινάκης: Σε εξέλιξη οι έρευνες για Βιολάντα και τροχαίο στη Ρουμανία – Επιστολική ψήφος, στέγη και ευλογιά στην ατζέντα
13:54 ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Το τελευταίο «αντίο» στη 47χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα – Βουβός θρήνος σε Καρδίτσα και Τρίκαλα
13:48 Τζουμάκας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Διαχρονική άγρια διαφθορά με ευθύνες πολιτικής ηγεσίας και φορέων»
13:47 Σύλληψη για παράνομη υλοτομία στο Δάσος Στροφυλιάς – Επιχείρησαν να παρασύρουν δασικό υπάλληλο
13:45 Εργαστήρι «Τα πολύτιμα μας συναισθήματα» στο ΚΑΠΗ Συνοικισμού Αιγίου
13:42 Οι σύγχρονες τάσεις στη φωτογραφία γάμου και γιατί η αυθεντικότητα κυριαρχεί
13:40 Δράσεις συλλογής και διανομής τροφίμων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αιγιαλείας
13:34 Πάτρα: Μια ποιητική επιστροφή «σπίτι» με την Ιωάννα Καραμαλή στο Θέατρο Αγορά
13:27 Αχαΐα: Παρουσία επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα στην EXPOTROF 2026 με τη στήριξη του Επιμελητηρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ