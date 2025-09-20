Τραγωδία στην Αρκαδία: Κυνηγός από την Ηλεία πυροβόλησε και σκότωσε άλλον 57χρονο κυνηγό!

Μια φρικτή τραγωδία εκτυλίχθηκε στα βουνά της Αρκαδίας, όταν κυνήγι αγριόχοιρου κατέληξε σε θάνατο 57χρονου κυνηγού από τα ίδια του τα χέρια της ομάδας.

20 Σεπ. 2025 13:44
Pelop News

Ένας 57χρονος κυνηγός από την Αρκαδία βρήκε τραγικό θάνατο το πρωί του Σαββάτου, στη διάρκεια κυνηγίου αγριόχοιρου, στην περιοχή ανάμεσα στο Χρυσοχώρι και τη Λιοδώρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άλλος κυνηγός, με καταγωγή από την Ηλεία, άκουσε θόρυβο μέσα στη βλάστηση, πίστεψε πως επρόκειτο για αγριογούρουνο και άνοιξε πυρ. Η βολή όμως βρήκε τον 57χρονο, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι οι δύο άνδρες ανήκαν στην ίδια κυνηγετική ομάδα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Θηροφυλακή, ενώ αστυνομικές δυνάμεις ανέλαβαν την υπόθεση. Ο δράστης, μαζί με μάρτυρες, οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Τροπαίων, όπου δίνουν καταθέσεις για το περιστατικό.

Πηγή: ilialive.gr
