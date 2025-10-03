Τραγωδία στην Άρτα: Προκαταρκτική εξέταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια για την 28χρονη έγκυο

Σε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για ανθρωποκτονία από αμέλεια προχώρησε η Εισαγγελία Άρτας, μετά τον τραγικό θάνατο μιας 28χρονης εγκύου και του εμβρύου που κυοφορούσε. Η γυναίκα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, υπέστη αλλεργικό σοκ μετά τη χορήγηση αντιβιοτικού στο νοσοκομείο της πόλης.

Έρευνες για τυχόν παραλείψεις

Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας έχει ήδη διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση, ενώ ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, κάλεσε να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα ιατρικά πρωτόκολλα.

«Έχω στηρίξει επανειλημμένα τα δημόσια νοσοκομεία, αλλά στην περίπτωση του νοσοκομείου της Άρτας δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι όλα έγιναν σωστά», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Mega.

Καταγγελίες της οικογένειας

Η οικογένεια της 28χρονης καταγγέλλει σειρά λαθών στη διαχείριση του περιστατικού. Όπως υποστηρίζουν, κατά την εισαγωγή της εγκύου δεν υπήρχε ειδικευμένος γιατρός, ενώ η χορήγηση του αντιβιοτικού έγινε κατόπιν τηλεφωνικών οδηγιών προς τον ειδικευόμενο. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι παρά τις εκκλήσεις τους για επιδείνωση της κατάστασής της, το νοσηλευτικό προσωπικό δεν αντέδρασε έγκαιρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η γυναίκα είχε λάβει το ίδιο φάρμακο πριν από λίγους μήνες χωρίς να παρουσιάσει αλλεργική αντίδραση.

