Τραγωδία στην Κορινθία: Νεκρός νεαρός σε τροχαίο – Το όχημα «καρφώθηκε» σε ελαιόδεντρο ΦΩΤΟ-BINTEO

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον επαρχιακό δρόμο Χιλιομόδι–Κουταλά Κορινθίας, με έναν νεαρό άνδρα να χάνει τη ζωή του και δύο ακόμη άτομα να τραυματίζονται σοβαρά.

10 Νοέ. 2025 12:54
Τροχαίο με έναν νεαρό να χάνει τη ζωή του και άλλους δύο να τραυματίζονται σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Κορινθία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, εξετράπη της πορείας του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε ελαιόδεντρο.

Από τη σύγκρουση, ο ένας επιβάτης υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις που διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

