Τραγωδία στην Κορινθία: Νεκρός νεαρός σε τροχαίο – Το όχημα «καρφώθηκε» σε ελαιόδεντρο ΦΩΤΟ-BINTEO

Τροχαίο με έναν νεαρό να χάνει τη ζωή του και άλλους δύο να τραυματίζονται σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Κορινθία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, εξετράπη της πορείας του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε ελαιόδεντρο.

Από τη σύγκρουση, ο ένας επιβάτης υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Ολοκληρώθηκε #απεγκλωβισμός τριών ατόμων από Φ.Ι.Χ. όχημα, εκ των οποίων ο ένας χωρίς τις αισθήσεις του, και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής του οχήματος από το οδόστρωμα, επί της Επ. Οδ. Χιλιομοδίου – Κουταλάς, της Π.Ε. Κορινθίας. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 10, 2025

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις που διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

