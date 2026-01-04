Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Μόλις 8 ταυτοποιημένα θύματα, αγωνία για την 15χρονη Αλίκη – Ποινική έρευνα για κατασκευαστική αμέλεια και πυρασφάλεια

04 Ιαν. 2026 11:33
Pelop News

Μόλις οκτώ από τα πάνω από 40 θύματα της πυρκαγιάς στο κέντρο διασκέδασης Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής και πρόκειται για Ελβετούς εφήβους, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού Βαλέ. Οι αρχές υπόσχονται επίσπευση της διαδικασίας ταυτοποίησης, ενώ τονίζουν την προσπάθεια αποφυγής λανθασμένων πληροφοριών για νεκρούς ή αγνοούμενους.

Δεκάδες γονείς 15χρονων παιδιών παραμένουν μεταξύ του σημείου της τραγωδίας και του Συντονιστικού Κέντρου υποστήριξης συγγενών, αναμένοντας είτε τραγική επιβεβαίωση είτε καλή είδηση. Έξι τραυματίες δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί, ενώ η ελπίδα εστιάζεται στο ενδεχόμενο κάποιοι να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία με βαριά εγκαύματα. Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας Φρεντερίκ Ζισλέρ, από τους 119 τραυματίες έχουν ταυτοποιηθεί οι 113, μεταξύ των οποίων 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι, 11 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι και πολίτες από Βοσνία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Πολωνία και Πορτογαλία. Οι εθνικότητες 14 παραμένουν άγνωστες.

Η εισαγγελέας του Βαλέ διέταξε ποινική διερεύνηση για τα αίτια της τραγωδίας, με έμφαση σε κατασκευαστική αμέλεια, θέματα πυρασφάλειας και τήρηση κανονισμών. Οι ιδιοκτήτες του Constellation, το ζευγάρι Moretti από την Κορσική, τελούν υπό έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και εμπρησμό από αμέλεια, με ισχύον το τεκμήριο της αθωότητας.

Εξετάζονται τα υλικά κατασκευής, οι έξοδοι διαφυγής και ο εξοπλισμός πυρόσβεσης.

H στενή σκάλα από την οποία επιχείρησαν να διαφύγουν πολλοί θαμώνες και δεν πρόλαβαν. Η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι από τις εργασίες ανακαίνισης το 2015

Στη λίστα των αγνοουμένων παραμένει η Ελληνοελβετή Αλίκη Καλλέργη και τουλάχιστον 10 ακόμη 15χρονοι συνομήλικοί της.

Η μητέρα του 16χρονου Arthur Brodard ανακοίνωσε τον θάνατό του μέσω Facebook, ευχαριστώντας όσους μοιράστηκαν την αγωνία της. Ένας Ιταλοελβετός κάτοικος του Κραν Μοντανά, χωρίς δικό του παιδί στο Constellation, έσωσε 10 εφήβους με τα χέρια του και νοσηλεύεται με εγκαύματα.

Στη λίστα των ασγνοουμένων παραμένει η Ελληνοελβετή Αλίκη Καλλέργη και τουλάχιστον 10 ακόμη 15χρονοι συνομήλικοί της.

