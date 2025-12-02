Τραγωδία στο Βερολίνο: Παιδί έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά

02 Δεκ. 2025 8:16
Τραγωδία στο Βερολίνο μετά τον θάνατο ενός παιδιού, το οποίο έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας σε μονοκατοικία στον ανατολικό τομέα της πόλης. Παρά το γεγονός ότι οι πυροσβέστες κατάφεραν να το εντοπίσουν και να το βγάλουν ζωντανό από το φλεγόμενο σπίτι, το παιδί δεν άντεξε τα σοβαρά τραύματά του και κατέληξε επιτόπου, σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες άμεσης επέμβασης.

Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σχετικά με την ηλικία και το φύλο του παιδιού, ενώ συγγενείς του έλαβαν άμεσα ψυχολογική υποστήριξη στο σημείο. Ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά.

Όταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σπίτι, η μονοκατοικία είχε ήδη παραδοθεί στις φλόγες, με το ισόγειο και την οροφή να καίγονται ολοσχερώς. Η επιχείρηση εντοπισμού του παιδιού ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η ξύλινη εσωτερική σκάλα είχε καταστραφεί, γεγονός που ανάγκασε τους πυροσβέστες να χρησιμοποιήσουν φορητές σκάλες για την πρόσβαση.

Συνολικά 70 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση, η οποία ολοκληρώθηκε αρκετές ώρες αργότερα. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια που οδήγησαν στο ξέσπασμα της πυρκαγιάς.

