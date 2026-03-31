Τραγωδία στον Λαγκαδά: 45χρονη έχασε τη ζωή της σε μετωπική σύγκρουση

Θανατηφόρο τροχαίο στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης με θύμα μια 45χρονη οδηγό.

31 Μαρ. 2026 22:19
Pelop News

Μία ακόμη τραγωδία γράφτηκε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, με θύμα μια 45χρονη γυναίκα που έχασε τη ζωή της σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή του Λαγκαδά. Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 19:30 το απόγευμα της Τρίτης (31/03/2026), στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει το Κολχικό με τον Σοχό, στο ύψος του Λοφίσκου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε η άτυχη γυναίκα συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με το όχημα που οδηγούσε ένας άνδρας. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που και οι δύο οδηγοί παγιδεύτηκαν στις κατεστραμμένες λαμαρίνες των αυτοκινήτων τους.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία με δύναμη 5 πυροσβεστών και δύο οχημάτων. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν την 45χρονη, η οποία δυστυχώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, καθώς και τον οδηγό του δεύτερου οχήματος.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας, εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η μοιραία σύγκρουση.

