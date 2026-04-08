Τράπεζα της Ελλάδος: Το πετρέλαιο φρενάρει την ανάπτυξη και ξαναδίνει ώθηση στον πληθωρισμό

Η ενεργειακή αστάθεια επιστρέφει ως σοβαρός παράγοντας πίεσης για την ελληνική οικονομία, με την Τράπεζα της Ελλάδος να αποτυπώνει σε ειδική ανάλυση το αποτύπωμα που μπορεί να αφήσει μια νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Το βασικό συμπέρασμα είναι σαφές: ακόμη και ένα σενάριο αύξησης της τιμής του Brent κατά 22% μέσα στο 2026 αρκεί για να τροφοδοτήσει νέες πληθωριστικές πιέσεις και να επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα.

Η μελέτη της κεντρικής τράπεζας βασίζεται σε προσομοιώσεις με δύο διαφορετικά υποδείγματα, το ετήσιο μακροοικονομικό υπόδειγμα της Τράπεζας της Ελλάδος και το δυναμικό στοχαστικό υπόδειγμα γενικής ισορροπίας, ώστε να αποτιμηθούν με μεγαλύτερη αξιοπιστία οι επιδράσεις μιας τέτοιας διαταραχής. Και στα δύο εργαλεία, το αποτέλεσμα κινείται στην ίδια κατεύθυνση: υψηλότερος πληθωρισμός και χαμηλότερη ανάπτυξη.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΤτΕ χαμηλώνει τον πήχη για την πορεία της οικονομίας το 2026, τοποθετώντας τον ρυθμό ανάπτυξης στο 1,9%, ενώ ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα παραμείνει πάνω από το 3%, δείχνοντας ότι το ενεργειακό κόστος μπορεί να ανατρέψει την πιο ήπια εικόνα που υπήρχε για την αποκλιμάκωση των τιμών.

Η μετάδοση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία περνά, σύμφωνα με την ανάλυση, από τρεις βασικούς διαύλους. Ο πρώτος είναι το κόστος παραγωγής, καθώς η άνοδος της τιμής του πετρελαίου αυξάνει το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και μεταφέρεται σταδιακά στις τελικές τιμές αγαθών και υπηρεσιών. Ο δεύτερος αφορά το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, αφού η άνοδος του πληθωρισμού περιορίζει την αγοραστική τους δύναμη και πιέζει την κατανάλωση. Ο τρίτος συνδέεται με τη ζήτηση από το εξωτερικό, καθώς μια ευρύτερη ενεργειακή αναταραχή επιβαρύνει και τις οικονομίες των εμπορικών εταίρων της χώρας, περιορίζοντας τη δυναμική των εξαγωγών.

Στο ετήσιο μακροοικονομικό υπόδειγμα, το σενάριο αυτό μεταφράζεται σε αύξηση του πληθωρισμού κατά 0,38 ποσοστιαίες μονάδες το 2026 και κατά 0,27 μονάδες το 2027, ενώ ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ μειώνεται κατά 0,07 και 0,12 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική, αλλά όχι ανεπηρέαστη από ένα νέο διεθνές ενεργειακό σοκ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



