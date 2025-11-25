Τραυματισμός οδηγού μετά από σύγκρουση δύο φορτηγών στη ΒΙΠΕ Πατρών – Τι αναφέρει το Εργατικό Κέντρο

Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, όταν δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ένα από τα οχήματα «δίπλωσε» κατά την κάθοδο του δρόμου, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το δεύτερο φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, εργαζόμενος όπως αναφέρει το Εργατικό Κέντρο, στην εταιρεία EL PACK. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Στο σημείο έφτασαν εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Πάτρας, ενώ για αύριο έχει ανακοινωθεί στάση εργασίας στο εργοστάσιο της EL PACK από τις 13:00 έως τις 15:00.

Το Εργατικό Κέντρο ζητά τη διερεύνηση των αιτίων του ατυχήματος από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και ελέγχους στα οχήματα που πραγματοποιούν μεταφορές στη ΒΙΠΕ. Παράλληλα επισημαίνει ότι αναμένει παρεμβάσεις για το οδικό δίκτυο που εξυπηρετεί τη βιομηχανική περιοχή.

Το Εργατικό Κέντρο εύχεται ταχεία ανάρρωση στον τραυματία εργαζόμενο.

