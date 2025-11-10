Τρεις νέες στρατηγικές επενδύσεις 205,8 εκατ. ευρώ – «Πράσινη» βιομηχανία και πολυτελής τουρισμός στην Ιθάκη

Τρεις σημαντικές επενδύσεις σε βιομηχανία και τουρισμό ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, υπό τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, με συνολικό ύψος 205,8 εκατ. ευρώ. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Νίκος Παπαθανάσης, ο Σταύρος Παπασταύρου και η Λίνα Μενδώνη.

Οι εγκρίσεις αφορούν:

Το έργο “Olympus” της ΑΓΕΤ Ηρακλής – HOLCIM στο Μηλάκι Ευβοίας, ύψους 99 εκατ. ευρώ, το οποίο εισάγει στην Ελλάδα τεχνολογίες αιχμής στη βιομηχανία δομικών υλικών, με στόχο τη δραστική μείωση εκπομπών CO₂ και τη στροφή στην «πράσινη» παραγωγή.

Νέα μονάδα παραγωγής της ΝΕΟΤΕΧ Α.Ε. στη Μαγούλα Αττικής, προϋπολογισμού 21,4 εκατ. ευρώ, για τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων παραγωγής μονωτικών και ρητινούχων υλικών με εξαγωγική δυναμική σε 70 χώρες.

Πολυτελές τουριστικό συγκρότημα της ΑΤΟΚΟΣ ΕΠΕ στη θέση Φιλιατρό της Ιθάκης, ύψους 85,4 εκατ. ευρώ, με ξενοδοχείο 5 αστέρων, βίλες, spa, εστιατόρια και τουριστικό υδατοδρόμιο, δημιουργώντας 71 νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, ο συνολικός αριθμός στρατηγικών επενδύσεων που εγκρίθηκαν τον τελευταίο χρόνο ανέρχεται σε 18, συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ, με αιχμή τη βιομηχανία, τον τουρισμό και την καινοτομία — τον μεγαλύτερο απολογισμό των τελευταίων ετών.

