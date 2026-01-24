Τρέλα με τα Lego: Τα πιο ακριβά σετ και η «χρυσή» αγορά της μεταπώλησης

Το φαινόμενο είναι πλέον γνώριμο στη Lego: λίγες ώρες μετά την έναρξη των προπαραγγελιών, ένα πολυαναμενόμενο σετ έχει ήδη εξαφανιστεί. Όχι από τα ράφια ενός φυσικού καταστήματος, αλλά από τις οθόνες χιλιάδων χρηστών που παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη διαθεσιμότητα να μηδενίζεται. Εκεί που η Lego ανακοίνωσε την πρώτη της επίσημη συνεργασία με το Pokémon, κάποιοι είδαν παιδικές αναμνήσεις να ζωντανεύουν μέσα από τουβλάκια. Κάποιοι άλλοι, όμως, διέκριναν μια επενδυτική ευκαιρία.

Το επικό σετ Lego Pokémon με τον Venusaur, τον Charizard και τον Blastoise, αξίας 669,99 ευρώ και αποτελούμενο από 6.838 κομμάτια, εξαντλήθηκε μέσα σε λιγότερο από μία ημέρα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο. Λίγες ώρες αργότερα, είχε ήδη εμφανιστεί σε πλατφόρμες μεταπώλησης, με τιμές αισθητά υψηλότερες της λιανικής. Το μοτίβο είναι γνώριμο: οι συλλέκτες σπεύδουν, οι μεταπωλητές προηγούνται και η αγορά «παίρνει φωτιά».

Η νοσταλγία ως επιχειρηματικό μοντέλο

Η συνεργασία Lego–Pokémon δεν είναι ένα ακόμη premium σετ. Είναι η συνάντηση δύο πολιτισμικών φαινομένων της δεκαετίας του 1990, επανασυσκευασμένων για ένα ενήλικο κοινό που διαθέτει πλέον τόσο αγοραστική δύναμη όσο και έντονη συναισθηματική σύνδεση με τα brands της παιδικής του ηλικίας.

Τα τελευταία χρόνια, η Lego έχει στραφεί συστηματικά στους ενήλικες καταναλωτές. Τα σετ της δεν λειτουργούν πια αποκλειστικά ως παιχνίδια, αλλά ως αντικείμενα επίδειξης και συλλογής. Από τη σειρά Lego Icons έως τα μεγάλα σετ Star Wars και Harry Potter, η εταιρεία επενδύει σε σύνθετες, ακριβές κατασκευές, αξιοποιώντας τη νοσταλγία ως βασικό πυλώνα της στρατηγικής της. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο το 2023 τα έσοδά της άγγιξαν τα 10 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας κολοσσούς όπως η Mattel και η Hasbro.

Το Pokémon, από την πλευρά του, παραμένει ένα από τα ισχυρότερα πνευματικά δικαιώματα παγκοσμίως. Η σύμπραξη των δύο brands έμοιαζε σχεδόν αναπόφευκτη — και το αποτέλεσμα δικαίωσε τις προσδοκίες της αγοράς.

Η άνοδος της δευτερογενούς αγοράς

Το φαινόμενο των μεταπωλήσεων δεν είναι καινούργιο για τη Lego. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει εξελιχθεί σε δομικό στοιχείο της αγοράς. Ορισμένα σετ δεν αγοράζονται πλέον για να κατασκευαστούν, αλλά για να αποθηκευτούν σφραγισμένα, με μοναδικό στόχο το μελλοντικό κέρδος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Lego Star Wars UCS Millennium Falcon. Όταν κυκλοφόρησε, με τιμή που ξεπερνούσε τα 890 ευρώ, θεωρήθηκε υπερβολικά ακριβό. Σήμερα, ένα σφραγισμένο αντίτυπο μπορεί να πωληθεί για περισσότερα από 2.000 ευρώ. Αντίστοιχη πορεία ακολούθησε και το Lego Taj Mahal, ένα από τα πιο φιλόδοξα αρχιτεκτονικά σετ της εταιρείας. Μετά την απόσυρσή του, η αξία του εκτοξεύθηκε, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω από τα 2.500 ευρώ, πριν η Lego αποφασίσει να το επανακυκλοφορήσει.

Το ίδιο συνέβη και με το Lego Ghostbusters Firehouse Headquarters. Αρχικά κόστιζε περίπου 300 ευρώ, αλλά λίγα χρόνια μετά την απόσυρσή του μεταπωλούνταν για υπερδιπλάσια ποσά. Ακόμη και πιο «σύγχρονες» σειρές, όπως το Lego Lord of the Rings ή το Medieval Market Village, απέκτησαν γρήγορα συλλεκτικό χαρακτήρα, καθώς βασίστηκαν στη λεπτομέρεια, την αισθητική και κυρίως τη σπανιότητα.

Τα πιο ακριβά Lego όλων των εποχών

Στην κορυφή της λίστας των ακριβότερων Lego στη δευτερογενή αγορά βρίσκεται η μινι-φιγούρα Spider-Man, που κυκλοφόρησε αποκλειστικά στο San Diego Comic-Con του 2013. Με μόλις 350 αντίτυπα, η αξία της μπορεί να ξεπεράσει τα 14.000 ευρώ.

Ιδιαίτερα σπάνιο θεωρείται και το ειδικά κατασκευασμένο μοντέλο του σπιτιού του ιδρυτή της Lego, Ole Kirk Kristiansen, με μόλις 32 χειροποίητα αντίτυπα το 2009, αξίας περίπου 8.500 ευρώ το καθένα. Το φορτηγάκι της UNICEF, κατασκευασμένο το 1985 σε συνεργασία με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά, φτάνει σήμερα τα 9.500 ευρώ.

Για μια πιο «προσιτή» επιλογή, το LEGO 375-2 Yellow Castle του 1978 διατίθεται στη δευτερογενή αγορά για περίπου 7.000 ευρώ. Το σετ, που πωλήθηκε μόνο σε επιλεγμένες αγορές, θεωρείται πλέον ιστορικό κομμάτι της Lego.

Παιχνίδι ή πολυτελές αγαθό;

Το ερώτημα επανέρχεται κάθε φορά: παραμένει η Lego ένα παιχνίδι ή έχει μετατραπεί σε πολυτελές καταναλωτικό αγαθό; Η συνεργασία με το Pokémon δείχνει ότι η απάντηση βρίσκεται κάπου στη μέση. Για κάποιους, τα σετ αυτά αποτελούν μια συναισθηματική επιστροφή στην παιδική ηλικία. Για άλλους, μια καθαρή επενδυτική επιλογή.

Σε κάθε περίπτωση, όσο η νοσταλγία συναντά τη σπανιότητα και τη σωστή χρονική στιγμή, η αγορά της μεταπώλησης θα συνεχίσει να ανθίζει. Και η Lego θα εξακολουθήσει να αποδεικνύει ότι τα τουβλάκια της μπορούν να χτίσουν πολύ περισσότερα από κάστρα — μπορούν να χτίσουν ολόκληρες αγορές.

