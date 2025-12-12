Τρία νομοσχέδια της κυβέρνησης Νετανιάχου προκαλούν διεθνή ανησυχία για φίμωση του Τύπου στο Ισραήλ

Έντονη αντίδραση εντός και εκτός Ισραήλ έχει προκαλέσει η προώθηση τριών παρεμβάσεων από την κυβέρνηση Νετανιάχου, οι οποίες θεωρείται ότι περιορίζουν σημαντικά την ελευθερία και την ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης. Τα μέτρα έρχονται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη πολιτική συγκυρία, καθώς η χώρα βαδίζει προς εκλογές που δεν θα γίνουν αργότερα από τον Νοέμβριο του 2026, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν πλειοψηφική απαίτηση για απόδοση ευθυνών μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Πρώτο σημείο αντιπαράθεσης αποτελεί το σχέδιο του υπουργού Επικοινωνιών Σλόμο Κάρχι για αναδιάρθρωση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα KAN. Η νομική σύμβουλος της κυβέρνησης, Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα, προειδοποίησε ότι το νομοσχέδιο θέτει σε κίνδυνο την ίδια την αρχή της ελευθερίας του Τύπου, ενώ η κυβέρνηση έχει ήδη εκκινήσει διαδικασία αποπομπής της λόγω των συνεχών αντιρρήσεών της. Το Συνδικάτο Ισραηλινών Δημοσιογράφων έχει προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, ενώ οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα κάνουν λόγο για «καρφί στο φέρετρο της συντακτικής ανεξαρτησίας».

Παράλληλα, η Κνεσέτ εξετάζει τροποποίηση νόμου που είχε ψηφιστεί το 2024 για το κλείσιμο των γραφείων του Al Jazeera στο Ισραήλ. Η νέα εκδοχή επεκτείνει την αρμοδιότητα της κυβέρνησης, επιτρέποντας το κλείσιμο οποιουδήποτε ξένου τηλεοπτικού δικτύου θεωρείται «εχθρικό», ακόμη κι όταν η χώρα δεν βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Η Μπαχαράβ-Μιάρα έχει εκφράσει εκ νέου την αντίθεσή της, υπογραμμίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο παρακάμπτεται η δικαστική εποπτεία.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται και η πρόθεση του υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατς να τερματίσει τη λειτουργία του Galei Tsahal, του ιστορικού ραδιοφωνικού σταθμού του στρατού, που λειτουργεί από το 1950 και αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους ενημερωτικούς σταθμούς της χώρας. Το Ισραηλινό Ινστιτούτο για τη Δημοκρατία χαρακτήρισε την απόφαση αντίθετη με το κράτος δικαίου και επικίνδυνη για την πολυφωνία στα ΜΜΕ.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ εξακολουθεί να απαγορεύει την ελεύθερη είσοδο ξένων δημοσιογράφων στη Λωρίδα της Γάζας, δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου. Η Ένωση Ξένου Τύπου (FPA) προσέφυγε στις 9 Δεκεμβρίου στο Ανώτατο Δικαστήριο, καταγγέλλοντας μια κατάσταση που χαρακτηρίζει «πέρα από παράλογη», καθώς οι συνεχείς αναβολές από πλευράς κυβέρνησης στερούν από τη διεθνή κοινότητα μια πλήρη εικόνα της ανθρωπιστικής κρίσης.

Οι αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ δυναμώνουν, με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ να κάνει λόγο για «εκστρατεία φίμωσης του ελεύθερου Τύπου» και «επιθετική ανάληψη ελέγχου των μέσων ενημέρωσης». Οι εξελίξεις αυτές αναζωπυρώνουν τον φόβο ότι η χώρα κινείται προς μια μορφή θεσμικού ελέγχου των ΜΜΕ, σε ένα ήδη βαθιά διχασμένο πολιτικό περιβάλλον.

