Τρίκαλα: Με καραμπίνα στη μέση του δρόμου απειλούσε να σκοτώσει τον κουνιάδο του – Συνελήφθη 33χρονος

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Μεγάλης Τρίτης στα Τρίκαλα, όταν ένας 33χρονος εμφανίστηκε σε κεντρικό δρόμο της πόλης κρατώντας κυνηγετική καραμπίνα και εκτοξεύοντας απειλές. Η επέμβαση της Αστυνομίας ήταν άμεση, με τον άνδρα να ακινητοποιείται και να συλλαμβάνεται χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

07 Απρ. 2026 12:17
Pelop News

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Τρίτης στην πόλη των Τρικάλων, όταν ένας 33χρονος άνδρας εμφανίστηκε στη μέση της οδού Βασιλέως Τσιτσάνη κρατώντας κυνηγετική καραμπίνα και προκαλώντας έντονη αναστάτωση σε περαστικούς και οδηγούς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση μεγάλης φόρτισης και φώναζε ότι θα σκοτώσει τον κουνιάδο του, μπροστά στα μάτια πολιτών που παρακολουθούσαν με σοκ όσα εκτυλίσσονταν σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Η κινητοποίηση της Ασφάλειας Τρικάλων ήταν άμεση. Οι αστυνομικοί προσέγγισαν τον 33χρονο με προσοχή και, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Η καραμπίνα κατασχέθηκε και ο άνδρας οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν σταμάτησε στο περιστατικό του δρόμου. Στη συνέχεια, η σύζυγος του 33χρονου υπέβαλε μήνυση σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία, δίνοντας ακόμη πιο σοβαρή διάσταση στην υπόθεση.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για οπλοχρησία, απειλή κατά της ζωής και παράνομη οπλοφορία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

