Τρίκαλα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στην Ελένη Κατσαρού, θύμα της έκρηξης στη «Βιολάντα»

Με την τοπική κοινωνία συγκλονισμένη συνεχίζονται οι αποχαιρετισμοί των θυμάτων της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα». Στα Τρίκαλα τελέστηκε η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, μιας από τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους, ενώ σήμερα ακολουθεί και η κηδεία της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη. Στο βάθος, πίσω από τη θλίψη, παραμένει το αίτημα για πλήρη διερεύνηση και δικαιοσύνη.

Τρίκαλα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στην Ελένη Κατσαρού, θύμα της έκρηξης στη «Βιολάντα»
30 Ιαν. 2026 12:56
Pelop News

Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε το πρωί της Παρασκευής στα Τρίκαλα, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, μιας από τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να αποχαιρετούν μια γυναίκα που έφυγε «τόσο πρόωρα και τόσο άδικα».

Ο ναός και ο προαύλιος χώρος γέμισαν από κόσμο, σε μια πάνδημη παρουσία που αποτύπωσε το σοκ και τη θλίψη της τοπικής κοινωνίας. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, συνάδελφοι της εκλιπούσας και άνθρωποι που τη γνώριζαν μίλησαν χαμηλόφωνα για μια απώλεια που, όπως λένε, δεν χωράει εύκολα στη λογική, ενώ οι δικοί της άνθρωποι στάθηκαν οι πιο σπαρακτικές φιγούρες της ημέρας.

Τρίκαλα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στην Ελένη Κατσαρού, θύμα της έκρηξης στη «Βιολάντα» Τρίκαλα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στην Ελένη Κατσαρού, θύμα της έκρηξης στη «Βιολάντα»

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, σήμερα αναμένεται να τελεστεί και η κηδεία της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη, στις 14:00, στον ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων, όπου η οικογένεια και οι φίλοι της θα της πουν το τελευταίο «αντίο».

Χθες, Πέμπτη, γράφτηκε η τελευταία πράξη για τις άλλες τρεις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στον τόπο της τραγωδίας – τη Σταυρούλα Μπουκουβάλα, την Αναστασία Νάσιου και την Αγάπη Μπουνόβα – με τις κηδείες να τελούνται σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, παρουσία πλήθους κόσμου.

Τρίκαλα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στην Ελένη Κατσαρού, θύμα της έκρηξης στη «Βιολάντα»

Σε όλες τις τελετές, πίσω από τα δάκρυα και τα λουλούδια, κυριαρχεί ένα κοινό αίτημα: να αποδοθούν ευθύνες και να υπάρξει δικαιοσύνη για τα αίτια που οδήγησαν στο δυστύχημα, που συγκλόνισε τις οικογένειες των θυμάτων και άφησε βαθύ αποτύπωμα στην περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:02 Μήλος: «Βγαίνουν προεγκρίσεις ακόμη και σε NATURA» – Ο δήμαρχος δείχνει “παραθυράκια” και ζητά φρένο στην οικοδομική πίεση γύρω από το Σαρακήνικο
13:48 Μιχαηλίδου για στεγαστικό: «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» από τον Μάιο με επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Στόχος να ανοίξουν 20.000 κλειστά σπίτια
13:44 Champions League: Ξανά με Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός για τη φάση των πλέι-οφ
13:35 ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Εισαγγελική εντολή για διπλή έρευνα – Σωληνώσεις προπανίου και άδειες, έλεγχοι στο στόχαστρο της ΔΑΕΕ
13:31 Δημοσκόπηση Opinion Poll: Η βάση του ΠΑΣΟΚ «δείχνει» συνεργασίες και ζητά καθαρό “όχι” στη ΝΔ – Πίεση για ψήφισμα στο συνέδριο
13:27 48ωρη απεργία ταξί στην Αττική στις 3-4 Φεβρουαρίου: Συγκέντρωση στο ΣΑΤΑ και πορεία στο Μαξίμου
13:24 Κύπρος: Συναγερμός στην Εθνική Φρουρά – Αγνοείται ποσότητα 13 κιλών ΤΝΤ μετά από άσκηση στο πεδίο βολής Καλού Χωριού
13:20 Η ΝΕΠ συλλυπητήρια για Πέτρο Καθρέπτα
13:17 ΕΛΣΤΑΤ: Σταθερό το μισθολογικό χάσμα ανδρών-γυναικών στην Ελλάδα – 13,4% το 2024, «ψαλίδα» πάνω από 25% σε Ενημέρωση-Επικοινωνία
13:08 Συναγερμός στον Αλφειό: Εντοπίστηκαν πάνω από 10 νεκρά πρόβατα σε προχωρημένη αποσύνθεση – Aυτοψία από την Κτηνιατρική ΦΩΤΟ
13:07 ΙΟΠ: Συλληπητήρια για τον Πέτρο Καθρέπτα
13:03 Θρήνος στον Έβρο: Αιφνίδιος θάνατος 5χρονου – Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας
13:01 Και επίσημα Παπουτσής στον Αρη Πατρών
13:00 Συστήνεται νέος Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Αχαΐας: «Παναχαϊκός» και όχι κομματικός
12:56 Τρίκαλα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στην Ελένη Κατσαρού, θύμα της έκρηξης στη «Βιολάντα»
12:55 Δύσκολες αποστολές για Ερμή και Ολυμπιάδα
12:50 Κύπρος: «Εξαφανίστηκαν» 30 κιλά TNT σε πεδίο βολής
12:48 Προς 9-13 Φεβρουαρίου το Ανώτατο Συμβούλιο στην Άγκυρα: «Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν πριν τις 16/2
12:45 Πατέρας 17χρονης για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη: «Την χτύπησαν μπροστά σε κόσμο – κανείς δεν έκανε τίποτα»
12:42 Αργεντινή: Κήρυξη έκτακτης ανάγκης λόγω των δασικών πυρκαγιών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ