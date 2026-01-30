Τρίκαλα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στην Ελένη Κατσαρού, θύμα της έκρηξης στη «Βιολάντα»

Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε το πρωί της Παρασκευής στα Τρίκαλα, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, μιας από τις πέντε εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους να αποχαιρετούν μια γυναίκα που έφυγε «τόσο πρόωρα και τόσο άδικα».

Ο ναός και ο προαύλιος χώρος γέμισαν από κόσμο, σε μια πάνδημη παρουσία που αποτύπωσε το σοκ και τη θλίψη της τοπικής κοινωνίας. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, συνάδελφοι της εκλιπούσας και άνθρωποι που τη γνώριζαν μίλησαν χαμηλόφωνα για μια απώλεια που, όπως λένε, δεν χωράει εύκολα στη λογική, ενώ οι δικοί της άνθρωποι στάθηκαν οι πιο σπαρακτικές φιγούρες της ημέρας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, σήμερα αναμένεται να τελεστεί και η κηδεία της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη, στις 14:00, στον ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων, όπου η οικογένεια και οι φίλοι της θα της πουν το τελευταίο «αντίο».

Χθες, Πέμπτη, γράφτηκε η τελευταία πράξη για τις άλλες τρεις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στον τόπο της τραγωδίας – τη Σταυρούλα Μπουκουβάλα, την Αναστασία Νάσιου και την Αγάπη Μπουνόβα – με τις κηδείες να τελούνται σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, παρουσία πλήθους κόσμου.

Σε όλες τις τελετές, πίσω από τα δάκρυα και τα λουλούδια, κυριαρχεί ένα κοινό αίτημα: να αποδοθούν ευθύνες και να υπάρξει δικαιοσύνη για τα αίτια που οδήγησαν στο δυστύχημα, που συγκλόνισε τις οικογένειες των θυμάτων και άφησε βαθύ αποτύπωμα στην περιοχή.

