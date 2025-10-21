Τρίκαλα: Τι κατέθεσε ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του – «Το είχα σκεφθεί από παλιά»

Στις πρώτες του δηλώσεις στους αστυνομικούς ο 18χρονος περιέγραψε με απλότητα ότι βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του στο σπίτι, είδαν τηλεόραση, πήγε στο μπάνιο, επέστρεψε με πετσέτα και τη στραγγάλισε. «Το είχα σκεφθεί από παλιά να την σκοτώσω», φέρεται να είπε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές — φράση που επισφραγίζει το μέγεθος του δράματος και ανάγει σε κεντρικό στοιχείο των ερευνών τη σκοπιμότητα και τη προετοιμασία του εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το τηλεφώνημα του νεαρού στην Άμεση Δράση έγινε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι, με τον ίδιο να αναφέρει ότι «σκότωσε τη μητέρα του». Οι αστυνομικοί που έφτασαν επιτόπου βρήκαν την 54χρονη νεκρή και τον 18χρονο στο σπίτι — χωρίς να προβάλλει αντίσταση — και τον προσήγαγαν στο τμήμα.

Φρίκη στα Τρίκαλα: 18χρονος στραγγάλισε τη μητέρα του και κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία

Στις πρώτες του καταθέσεις, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα και οι αρμόδιες αρχές, ο 18χρονος περιέγραψε με ψυχρότητα τη σειρά των γεγονότων: κάθισαν να δουν τηλεόραση, εκείνος πήγε στο μπάνιο, επέστρεψε και από πίσω της την έπιασε με την πετσέτα. Δεν υπάρχουν προς το παρόν επίσημα στοιχεία που να δείχνουν ιστορικό καταγεγραμμένης ενδοοικογενειακής βίας, αναφέρει η Αστυνομία μετά τον αρχικό έλεγχο.

Πηγές και μαρτυρίες της γειτονιάς αναφέρουν ότι υπήρχαν συχνοί τσακωμοί μεταξύ μητέρας και γιου. Τοπικά μέσα μετέδωσαν επίσης ότι ο 18χρονος φέρεται να ανέφερε προβλήματα μπούλινγκ που αντιμετώπιζε λόγω της οικογενειακής κατάστασης — πληροφορία που τώρα διερευνάται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται: εξετάζονται ψηφιακά δεδομένα, λήφθηκαν καταθέσεις γειτόνων και συγγενών, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα καθορίσουν με ακρίβεια τα αίτια και τον χρόνο θανάτου. Οι Αρχές διερευνούν επίσης το ενδεχόμενο ύπαρξης άλλων στοιχείων που να αποσαφηνίζουν τα κίνητρα του δράστη και το κατά πόσο η πράξη είχε προμελέτη.

Η υπόθεση προκαλεί έντονη ανησυχία στην κοινωνία των Τρικάλων — ειδικά λόγω της νεαρής ηλικίας του δράστη και της φερόμενης ομολογίας του — και όλα τα στοιχεία θα κριθούν από τη δικαστική διερεύνηση που αναμένεται να ακολουθήσει.

