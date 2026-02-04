Τροχαίο με ασθενοφόρο, συγκρούστηκε με ΙΧ

Στο Ηράκλειο είχαμε τροχαίο ατύχημα σήμερα (4/2/2026) όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του cretalive.gr, το ασθενοφόρο κατευθυνόταν σε περιστατικό μετά από κλήση που είχε λάβει όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο, χωρίς ευτυχώς να υπάρχουν τραυματισμοί.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες για το περιστατικό που κατευθυνόταν το ασθενοφόρο, κινητοποιήθηκε άλλο όχημα του ΕΚΑΒ από διαφορετικό σταθμό.

