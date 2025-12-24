Τροχαίο με τρία οχήματα έξω από τη Βέροια: Στο νοσοκομείο οικογένεια με δύο παιδιά

Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή τριών οχημάτων σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης έξω από τη Βέροια, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας οικογένειας με δύο παιδιά, που είχε ταξιδέψει από τη Γερμανία για τις γιορτές.

Τροχαίο με τρία οχήματα έξω από τη Βέροια: Στο νοσοκομείο οικογένεια με δύο παιδιά
24 Δεκ. 2025 11:55
Pelop News

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (23 Δεκεμβρίου 2025) έξω από τη Βέροια, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκαν μεταξύ τους τρία αυτοκίνητα.

Στο ένα από τα οχήματα επέβαινε οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά, η οποία είχε ταξιδέψει από τη Γερμανία προκειμένου να περάσει τις ημέρες των Χριστουγέννων στην Ελλάδα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να τραυματιστούν και να μεταφερθούν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Kozanimedia, η συγκεκριμένη οικογένεια είχε προηγουμένως αντιμετωπίσει σοβαρή ταλαιπωρία κατά τη διαδρομή της. Παρότι πλήρωσαν κανονικά τα διόδια των Μαλγάρων, λίγο αργότερα βρέθηκαν αντιμέτωποι με εκτροπή κυκλοφορίας λόγω αγροτικού μπλόκου στο Νησέλι.

Οι ίδιοι καταγγέλλουν ότι δεν υπήρχε επαρκής σήμανση ή σχετική ενημέρωση, με αποτέλεσμα να κατευθυνθούν προς τη Βέροια μέσω παράδρομων, ακολουθώντας οδηγίες του GPS.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:27 Ισχυρός σεισμός στην Ταϊβάν: Διαφορετικές εκτιμήσεις για το μέγεθος
12:22 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν από την Πέμπτη 25 έως την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου
12:16 Στην καρδιά της νέας κούρσας του Διαστήματος: Η Ρωσία σχεδιάζει ενεργειακό σταθμό στη Σελήνη
12:13 Γιορτινές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους από τον Δήμο Πατρέων έως τις 30 Δεκεμβρίου
12:03 Πορτοκαλί συναγερμός από την ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές τα Χριστούγεννα – Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης
11:59 Νέα εποχή στη μάχη κατά της παχυσαρκίας: Πράσινο φως από τον FDA για το πρώτο χάπι απώλειας βάρους
11:55 Τροχαίο με τρία οχήματα έξω από τη Βέροια: Στο νοσοκομείο οικογένεια με δύο παιδιά
11:51 Προφυλακιστέοι και οι 12 κατηγορούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών ακόμη και σε σχολεία
11:48 Ένα σχολείο πιο ασφαλές: Απινιδωτής και εκπαίδευση ζωής στο Δημοτικό Σχολείο Καμινίων ΦΩΤΟ
11:41 Η Παναχαϊκή ποντάρει σε πατρινούς και «σκανάρει» την αγορά
11:38 Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στο Μέγαρο Μαξίμου για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την οικογένειά του
11:32 Ανάκληση παρτίδων αντιβιοτικών από τον ΕΟΦ λόγω απόσυρσης πιστοποιητικού καταλληλότητας
11:30 «Εξοικονομώ»: Παράταση έως Φεβρουάριο 2026
11:27 Κάλαντα και πολιτικά μηνύματα στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ: Ανδρουλάκης για ακρίβεια, ανισότητες και εμπιστοσύνη στην πολιτική
11:21 Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν χειμερινές διακοπές
11:18 «Ανάσα» στην Περιμετρική της Πάτρας: Οι αγρότες ανοίγουν μία λωρίδα για τις μετακινήσεις των Χριστουγέννων
11:09 Πάτρα: Μια νότα Χριστουγέννων στο μπλόκο της Εγλυκάδας με τα κάλαντα από τη Δημοτική Μουσική ΦΩΤΟ
11:00 Η Λίνα Μενδώνη συζητώντας με την «Π»: «Ο πολιτισμός πρέπει να λειτουργεί υπέρ του κοινωνικού συνόλου»
10:59 Ζελένσκι: Αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου με Ρωσία
10:58 «Χαμός» με τη χριστουγεννιάτικη φωτογραφία Τραμπ με τη Μελάνια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ