Τροχαίο με τρία οχήματα έξω από τη Βέροια: Στο νοσοκομείο οικογένεια με δύο παιδιά

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (23 Δεκεμβρίου 2025) έξω από τη Βέροια, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκαν μεταξύ τους τρία αυτοκίνητα.

Στο ένα από τα οχήματα επέβαινε οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά, η οποία είχε ταξιδέψει από τη Γερμανία προκειμένου να περάσει τις ημέρες των Χριστουγέννων στην Ελλάδα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να τραυματιστούν και να μεταφερθούν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας των τραυματιών δεν εμπνέει ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Kozanimedia, η συγκεκριμένη οικογένεια είχε προηγουμένως αντιμετωπίσει σοβαρή ταλαιπωρία κατά τη διαδρομή της. Παρότι πλήρωσαν κανονικά τα διόδια των Μαλγάρων, λίγο αργότερα βρέθηκαν αντιμέτωποι με εκτροπή κυκλοφορίας λόγω αγροτικού μπλόκου στο Νησέλι.

Οι ίδιοι καταγγέλλουν ότι δεν υπήρχε επαρκής σήμανση ή σχετική ενημέρωση, με αποτέλεσμα να κατευθυνθούν προς τη Βέροια μέσω παράδρομων, ακολουθώντας οδηγίες του GPS.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



