Τροχαίο, σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με αγριογούρουνο! ΦΩΤΟ

Το όχημα κινούνταν κανονικά στον επαρχιακό δρόμο Ζαράκων στην Εύβοια όταν το άγριο ζώο βγήκε απροειδοποίητα

03 Νοέ. 2025 19:46
Pelop News

Ένα απίθανο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον επαρχιακό δρόμο Ζαράκων στην Εύβοια όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, το όχημα κινούνταν κανονικά όταν το άγριο ζώο βγήκε απροειδοποίητα στον δρόμο. Ο οδηγός προσπάθησε να το αποφύγει κάνοντας ελιγμό, όμως δεν κατάφερε να αποτρέψει τη σύγκρουση.

Από το χτύπημα, το αυτοκίνητο υπέστη υλικές ζημιές, ενώ το αγριογούρουνο βρήκε ακαριαίο θάνατο. Ευτυχώς, ο οδηγός βγήκε σώος και αβλαβής, χωρίς να τραυματιστεί.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη λίστα των συνεχώς αυξανόμενων τροχαίων με αγριογούρουνα που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στην Εύβοια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τους οδηγούς.
