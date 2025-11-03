Τροχαίο, σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με αγριογούρουνο! ΦΩΤΟ

Ένα απίθανο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον επαρχιακό δρόμο Ζαράκων στην Εύβοια όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγριογούρουνο.

Αυτή είναι η 13χρονη που εξαφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, το όχημα κινούνταν κανονικά όταν το άγριο ζώο βγήκε απροειδοποίητα στον δρόμο. Ο οδηγός προσπάθησε να το αποφύγει κάνοντας ελιγμό, όμως δεν κατάφερε να αποτρέψει τη σύγκρουση.

Από το χτύπημα, το αυτοκίνητο υπέστη υλικές ζημιές, ενώ το αγριογούρουνο βρήκε ακαριαίο θάνατο. Ευτυχώς, ο οδηγός βγήκε σώος και αβλαβής, χωρίς να τραυματιστεί.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη λίστα των συνεχώς αυξανόμενων τροχαίων με αγριογούρουνα που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στην Εύβοια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τους οδηγούς.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



