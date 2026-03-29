Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Πέντε αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο Παλαιό Φάληρο

Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα της Λεωφόρου Ποσειδώνος προς Πειραιά, μετά από καραμπόλα πέντε οχημάτων στο ύψος της οδού Ήβης Αθανασιάδου, στο Παλαιό Φάληρο.

29 Μαρ. 2026 15:50
Pelop News

Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 29 Μαρτίου, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά. Το τροχαίο έγινε στο ύψος της οδού Ήβης Αθανασιάδου, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν τα πέντε οχήματα εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.

Το ατύχημα προκάλεσε άμεσα επιβάρυνση στην κυκλοφορία, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά.

