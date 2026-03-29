Τροχαίο στην Ποσειδώνος: Πέντε αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο Παλαιό Φάληρο

Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, 29 Μαρτίου, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά. Το τροχαίο έγινε στο ύψος της οδού Ήβης Αθανασιάδου, στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν τα πέντε οχήματα εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές.

Το ατύχημα προκάλεσε άμεσα επιβάρυνση στην κυκλοφορία, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά.

