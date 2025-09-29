Τροχαίο στο Πόρτο Ράφτη: Όχημα με τρεις νέους κατέληξε σε χαντάκι, απεγκλωβίστηκε άτομο χωρίς της αισθήσεις του

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/9) στο Πόρτο Ράφτη, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Λίγο μετά τις 2:00, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία νεαρά άτομα ξέφυγε από την πορεία του στη διασταύρωση των οδών Καλαβρύτων και Ρόδων και έπεσε σε χαντάκι, κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν έναν από τους επιβάτες. Το άτομο μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στο τροχαίο.

