Τροχαίο στο Πόρτο Ράφτη: Όχημα με τρεις νέους κατέληξε σε χαντάκι, απεγκλωβίστηκε άτομο χωρίς της αισθήσεις του

Απεγκλωβίστηκε νεαρό άτομο χωρίς τις αισθήσεις του. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στο τροχαίο.

Τροχαίο στο Πόρτο Ράφτη: Όχημα με τρεις νέους κατέληξε σε χαντάκι, απεγκλωβίστηκε άτομο χωρίς της αισθήσεις του
29 Σεπ. 2025 8:08
Pelop News

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (29/9) στο Πόρτο Ράφτη, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Λίγο μετά τις 2:00, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρία νεαρά άτομα ξέφυγε από την πορεία του στη διασταύρωση των οδών Καλαβρύτων και Ρόδων και έπεσε σε χαντάκι, κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες.

Αναστάτωση τα ξημερώματα στην Καλλιθέα: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε καφετέρια

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν έναν από τους επιβάτες. Το άτομο μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν προανάκριση για να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στο τροχαίο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:28 Ο ΑΟ Αιγιαλέων πήρε «διπλό» στο Βραχάτι
10:20 Τα πόθεν έσχες των πολιτικών στη δημοσιότητα, τι δήλωσαν
10:16 Στις 4/10 η «Ημέρα Καριέρας» στο Αγρίνιο, οι θέσεις εργασίας
10:15 Που θα δείτε την μονομαχία Ατρόμητος-Λάρισα για τη Σουπερ Λιγκ
10:14 Ανάκαμψη στο ευρωπαϊκό e-commerce το 2024
10:09 Πατέρας συνελήφθη για ασέλγεια στην κόρη του στο Αγρίνιο
10:07 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:00 Προ των πυλών έντονα καιρικά φαινόμενα, πότε και που θα εκδηλωθούν
9:58 Μπισμπίκης σε Βανδή: «Έκανα μ@#$@, θα το διορθώσω»
9:40 Ομιλία Κουτσούμπα απόψε στην Πάτρα
9:38 Δημογλίδου για Μπισμπίκη: Η αστυνομία τον ενημέρωσε για το τροχαίο, γιατί δεν έγινε αλκοτέστ
9:34 ΔΕΕΠ Αχαΐας: Με Κυρανάκη η επέτειος 51 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας
9:29 Στον Λευκό Οίκο σήμερα Δευτέρα ο Νετανιάχου – Ο Τραμπ προωθεί πρόταση για ανακωχή στη Γάζα
9:29 Εντυπωσίασε η 1η Ολυμπιάδα ανθρωποειδών ρομπότ στην Αρχαία Ολυμπία ΦΩΤΟ
9:22 Ενέργεια: «Έκρηξη» στις τιμές ρεύματος στην Ευρώπη, οι αυξήσεις στην Ελλάδα
9:14 Η τέχνη συναντά την Ιαση στην Πάτρα στις 8/10
9:14 Το ελληνικό νησί που ξεχωρίζει για πεζοπορία, ποδηλασία, αναρρίχηση και καταδύσεις
9:05 Γεωργιάδης για την συγνώμη για την fake δήλωση: «Γενναίοι μέχρι να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες»
8:59 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
8:57 Ελλαδα – Ακρίβεια: Τι δείχνει η σύγκριση τιμών προϊόντων και μισθών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ