Τρομακτικά πλάνα μετά τη μεγάλη έκρηξη στον αγωγό αερίου στη Λιθουανία

Μια έκρηξη προκάλεσε ζημιές σήμερα σε αγωγό φυσικού αερίου της Amber Grid, που συνδέει τις χώρες της Βαλτικής με την Πολωνία, στη βόρεια Λιθουανία χωρίς να προκληθούν θύματα, ανακοίνωσε η εταιρεία μεταφοράς φυσικού αερίου της Λιθουανίας.

Υπουργός Άμυνας Λετονίας για την έκρηξη σε αγωγό: «Δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο δολιοφθοράς»

BREAKING: Fire caught on video from the blast from the gas pipeline connecting Lithuania and Latvia

Public broadcaster LRT reports that the town of Pasvalys, in northern Lithuania, has evacuated due to the situation pic.twitter.com/I0WL6sXEs4

