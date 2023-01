Υπουργός Άμυνας Λετονίας για την έκρηξη σε αγωγό: «Δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο δολιοφθοράς»

Έκρηξη σημειώθηκε την Παρασκευή το απόγευμα σε αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει τη Λιθουανία με την Λετονία. Αυτό αναφέρει το Reuters επικαλούμενο την εταιρεία μεταφοράς φυσικού αερίου της Λιθουανίας Amber Grid.

Έκρηξη σε αγωγό αερίου που συνδέει Λιθουανία και Λετονία – BINTEO

Η έκρηξη σημειώθηκε στη βόρεια Λιθουανία σύμφωνα με την εταιρεία Amber Grid και όπως τόνισε ο εκπρόσωπός της «ερευνούμε την αιτία της έκρηξης».

Όπως μάλιστα δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας: «Δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο σαμποτάζ»

"The gas pipeline explosion in Lithuania must be carefully evaluated, even sabotage cannot be ruled out." – Minister for Defence and Deputy Prime Minister of Latvia🇱🇻 https://t.co/W7Augxn0C2

— Andy Scollick 🐘 @Andy_Scollick@mastodon.green (@Andy_Scollick) January 13, 2023