Τρομερή φωτιά σε διαμερίσματα πολυκατοικίας στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ΒΙΝΤΕΟ

Στην Αλεξάνδρεια συναγερμός σήμανε το σήμερα (31/1/2026) στο κέντρο της πόλης, έπειτα από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε διαμερίσματα πολυκατοικίας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Με γερανοφόρο όχημα απεγκλωβίστηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας από το κτίριο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του alexandriamou.gr, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε σε τουλάχιστον δύο ορόφους του κτιρίου (3ος και 40ς όροφος) στην Αλεξάνδρεια, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους περίοικους.

Οι καύτρες που εκτοξεύονται πέφτουν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης και να αποφευχθούν ατυχήματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το MEGA, ένας ηλικιωμένος απεγκλωβίστηκε. Σε επιφυλακή βρίσκεται και το ΕΚΑΒ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς.





