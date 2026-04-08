Εικόνες με εκατοντάδες νεκρές μέδουσες να έχουν ξεβραστεί στις ακτές της Μερσίνης καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στη νοτιοανατολική Τουρκία, με τους επιστήμονες να συνδέουν το φαινόμενο με το είδος Rhopilema nomadica, μια τροπική μέδουσα που έχει εγκατασταθεί πλέον σταθερά στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ντενίζ Αγιάς από το Πανεπιστήμιο της Μερσίνης, οι μέδουσες παρασύρθηκαν προς τις ακτές από ρεύματα, κύματα και ανέμους μετά από καταιγίδα, σε ένα φαινόμενο που, όπως λέει, έχει γίνει όλο και πιο συχνό στην περιοχή. Ο ίδιος έχει επισημάνει και σε προηγούμενες παρεμβάσεις ότι το είδος εμφανίζει έντονη αύξηση πληθυσμού στον Κόλπο της Μερσίνης, ιδιαίτερα όταν βρίσκει άφθονο πλαγκτόν.

Η Rhopilema nomadica θεωρείται ένα από τα πιο επιδραστικά χωροκατακτητικά είδη της Μεσογείου. Σύμφωνα με επιστημονικές πηγές, εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και έχει εξαπλωθεί κατά μήκος των ακτών από την Αίγυπτο έως την Τουρκία, προκαλώντας προβλήματα όχι μόνο στον τουρισμό και τη δημόσια υγεία, αλλά και στην αλιεία και στις παράκτιες υποδομές.

Γιατί ανησυχούν οι ειδικοί

Η ανησυχία δεν αφορά μόνο την εικόνα των ακτών. Το συγκεκριμένο είδος μπορεί να προκαλέσει επώδυνο τσίμπημα, με συμπτώματα όπως ερυθρότητα, πρήξιμο, πόνο και αίσθημα καύσου. Ειδικά σε άτομα με αλλεργίες, οι αντιδράσεις μπορεί να είναι σοβαρές, γι’ αυτό οι ειδικοί συστήνουν να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με τις μέδουσες, ακόμη και όταν είναι νεκρές ή ξεβρασμένες στην άμμο.

Σε περίπτωση επαφής, η βασική οδηγία είναι να καθαριστεί η περιοχή με θαλασσινό νερό και να ζητηθεί άμεσα ιατρική βοήθεια αν τα συμπτώματα είναι έντονα ή αν υπάρχει ιστορικό αλλεργικών αντιδράσεων.

Ένα φαινόμενο που επανέρχεται

Οι μαζικές προσαράξεις αυτού του είδους δεν είναι εντελώς καινούργιες για τη Μερσίνη. Επιστημονικές και ειδησεογραφικές αναφορές δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια η παρουσία της Rhopilema nomadica στην περιοχή έχει ενισχυθεί, με τους ερευνητές να συνδέουν την εξάπλωσή της τόσο με τις συνθήκες της θάλασσας όσο και με ευρύτερες περιβαλλοντικές αλλαγές στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η νέα αυτή μαζική εμφάνιση στις τουρκικές ακτές έρχεται να υπενθυμίσει ότι η Μεσόγειος αλλάζει, και μαζί της αλλάζει και ο χάρτης των ειδών που πλέον θεωρούνται «συνηθισμένα» σε περιοχές όπου πριν από λίγα χρόνια δεν είχαν τέτοια παρουσία.

