Τσιάρας: «Χωρίς διάλογο δεν υπάρχουν λύσεις για τον πρωτογενή τομέα» – Ολοκληρώθηκε η πληρωμή 157,5 εκατ. ευρώ σε 131.000 αγρότες

Σαφές μήνυμα υπέρ του διαλόγου και κατά της έντασης έστειλε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, τονίζοντας πως «δεν μπορούν να υπάρξουν λύσεις στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, εάν δεν καθίσουν και οι δύο πλευρές στο τραπέζι».

Μιλώντας στους τηλεοπτικούς σταθμούς ΣΚΑΪ και OPEN, ο κ. Τσιάρας καταδίκασε απερίφραστα τις ακραίες συμπεριφορές που εκδηλώθηκαν στο περιθώριο των κινητοποιήσεων, σημειώνοντας ότι «οι εικόνες βίας δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία».

Παράλληλα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πληρωμής του Μέτρου 23, ύψους 157,5 εκατ. ευρώ, σε 131.000 δικαιούχους αγρότες, υπογραμμίζοντας ότι «οι πληρωμές ομαλοποιούνται». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «χθες αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε η πληρωμή του Μέτρου 23», διευκρινίζοντας ότι τα συγκεκριμένα κονδύλια δεν προέρχονται από τα προσδιορισμένα χρήματα της ΚΑΠ, αλλά από πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει τους αγρότες μετά τις μειωμένες παραγωγές της περασμένης χρονιάς.

Μεταβατική χρονιά και ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υπουργός χαρακτήρισε τη φετινή περίοδο «μεταβατική χρονιά» και αναφέρθηκε στο υβριδικό σύστημα πληρωμών στους βοσκότοπους, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει λάβει τη δύσκολη απόφαση να προχωρήσει σε βαθιά μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπε, «έχουμε αναλάβει την ευθύνη που μας αναλογεί», με στόχο οι αγρότες να αισθάνονται ότι τα χρήματα κατευθύνονται «με διαφάνεια και δικαιοσύνη στους πραγματικούς παραγωγούς».

Πετρέλαιο, ρεύμα και κόστος παραγωγής

Για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι «για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπάρχει θεσμοθετημένη επιστροφή του ΕΦΚ», σε αντίθεση –όπως είπε– με παλαιότερες πρακτικές αποσπασματικών επιστροφών. Όσον αφορά το ενδεχόμενο παρεμβάσεων στην τιμή του πετρελαίου στην αντλία, επισήμανε ότι το ζήτημα μπορεί να τεθεί όταν θα είναι τεχνολογικά διασφαλισμένες όλες οι παράμετροι.

Αναφερόμενος στο αγροτικό ρεύμα, υπενθύμισε ότι οι αγρότες πληρώνουν 9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα και ότι το πρόγραμμα «Γαία» –με τη σταθερή κλειδωμένη τιμή– ήταν διετούς διάρκειας. Όπως είπε, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει την επέκτασή του.

Ο υπουργός αναγνώρισε ότι ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικές δυσκολίες, που συνδέονται με την κλιματική κρίση, τις χαμηλές τιμές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά προϊόντα, αλλά και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες –όπως σημείωσε– δημιούργησαν «μια συνθήκη σχεδόν ασφυξίας».

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι σέβεται το δικαίωμα στη διαδήλωση και τη διαμαρτυρία, υπογραμμίζοντας όμως πως «κάπου εκεί χάνεται το δίκιο όσων θέλουν να αναδείξουν το πρόβλημά τους, όταν εκδηλώνονται επιθέσεις σε αστυνομικούς».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



