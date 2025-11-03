Τσιάρας: «Δεν δικαιώθηκα» για τις επιλογές Σαλάτα και Καϊμακάμη στον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Ήμουν εγώ που του ζήτησα να φύγει»

Ανοιχτή παραδοχή από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα για τις επιλογές του στην ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αιχμές για τους πρώην επικεφαλής Νίκο Σαλάτα και Ιωάννη Καϊμακάμη και αναφορές στις παρεμβάσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Τσιάρας: «Δεν δικαιώθηκα» για τις επιλογές Σαλάτα και Καϊμακάμη στον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Ήμουν εγώ που του ζήτησα να φύγει»
03 Νοέ. 2025 12:01
Pelop News

Μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας παραδέχθηκε ότι οι εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ «δεν δικαίωσαν την επιλογή» και την εμπιστοσύνη που έδειξε στα πρόσωπα των κ.κ. Σαλάτα και Καϊμακάμη.

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι τα προβλήματα στον οργανισμό ήταν γνωστά εδώ και χρόνια και υπογράμμισε ότι στόχος του υπουργείου είναι η εξυγίανση «χωρίς φόβο για το πολιτικό κόστος».

«Όποιος πει ότι δεν γνώριζε, ψεύδεται», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας, υπενθυμίζοντας ότι υπήρχαν επιστολές συμμόρφωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη πριν το 2010.

«Η προσπάθεια εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σε εξέλιξη, ειδικά μετά τη δικογραφία που έφτασε στο Κοινοβούλιο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το υπουργείο «προχωρά με καθαρά βήματα» παρά το πολιτικό κόστος.

«Ο Σαλάτας ήταν καλός πρόεδρος μέχρι να εναντιωθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

Απαντώντας σε ερώτηση αν νιώθει δικαιωμένος για τις επιλογές του, ο υπουργός απάντησε ευθέως: «Εκ του αποτελέσματος, όχι».

Για τον Νίκο Σαλάτα ανέφερε: «Ήταν ένας πραγματικά καλός πρόεδρος μέχρι τη στιγμή που εναντιώθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απειλώντας με μηνύσεις. Αυτό δεν συμβάδιζε ούτε με τη λογική του υπουργείου, ούτε της κυβέρνησης. Εγώ ήμουν αυτός που του ζήτησε να φύγει».

Για τον Ιωάννη Καϊμακάμη, ο υπουργός τόνισε πως «είναι σοβαρός άνθρωπος, με μεγάλη γνώση της αγοράς», και υποστήριξε ότι η λήψη επιδοτήσεων δεν συνιστά σύγκρουση συμφερόντων.

«Αν γυρίσετε τον χρόνο πίσω, θα δείτε ότι υπήρχαν και πρόεδροι που έπαιρναν επιδοτήσεις. Για μένα δεν είναι αυτό το ζήτημα», είπε, υπογραμμίζοντας ότι «δεν θεωρεί ανήθικο» το γεγονός, εφόσον οι επιδοτήσεις ήταν νόμιμες.

Ερωτηθείς για την επικείμενη κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι δεν έχει νέα στοιχεία να προσθέσει. «Ό,τι στοιχείο υπήρχε από πλευράς μου έχει ήδη ανακοινωθεί. Κάναμε ελέγχους για τα οικολογικά σχήματα, σταματήσαμε το πρόγραμμα των βιολογικών, είχαμε επικοινωνία με Κομισιόν και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – και δεν έχω τίποτα να κρύψω».
