Τσιάρας: «Δύσκολη χρονιά για τον αγροτικό κόσμο – Η πόρτα του διαλόγου είναι πάντα ανοιχτή»

Ως μία από τις δυσκολότερες περιόδους για τον πρωτογενή τομέα χαρακτήρισε τη φετινή χρονιά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1. Όπως σημείωσε, η πίεση που δέχονται οι αγρότες δεν αποτελεί αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Ο κ. Τσιάρας εξήγησε ότι οι χαμηλές τιμές στα ελληνικά προϊόντα, οι επιπτώσεις της περσινής ξηρασίας και η προσπάθεια εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν δημιουργήσει σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές. «Αν τα συνδυάσει κανείς όλα αυτά, είναι σαφές ότι ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε δύσκολη θέση», υπογράμμισε.

Στήριξη του εισοδήματος και διασφάλιση των ευρωπαϊκών πόρων

Ο υπουργός ανέφερε ότι οι κινήσεις που εξετάζονται αφορούν τρεις βασικούς άξονες:

– τη διασφάλιση της ομαλής ροής ευρωπαϊκών πόρων,

– τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος,

– την αξιοποίηση διαθέσιμων εργαλείων για την αντιμετώπιση των οικονομικών πιέσεων.

Όπως είπε, τις προηγούμενες εβδομάδες έχουν ληφθεί μέτρα που ήδη ενισχύουν τον αγροτικό κόσμο, ενώ το υπουργείο παραμένει σε αναζήτηση πρόσθετων λύσεων.

«Η πόρτα του διαλόγου είναι πάντα ανοιχτή»

Ο κ. Τσιάρας αναγνώρισε ότι οι αγρότες έχουν λόγο να διαμαρτύρονται, αλλά υπογράμμισε πως το υπουργείο διατηρεί μόνιμο δίαυλο επικοινωνίας. «Έχω συναντηθεί με όλες τις ομάδες των αγροτών και όλους τους φορείς. Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα στον ειλικρινή διάλογο», είπε.

Τόνισε, ωστόσο, ότι οι κινητοποιήσεις πρέπει να γίνονται σε πλαίσιο που δεν δημιουργεί επιπλέον δυσκολίες για την κοινωνία.

Ομαλοποίηση πληρωμών – 2.000 παραγωγοί σε δικαστική διερεύνηση

Αναφερόμενος στην κατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός σημείωσε ότι η διαδικασία πληρωμών έχει αρχίσει να ομαλοποιείται, παρά τη «δύσκολη άσκηση» που απαιτήθηκε.

Επεσήμανε ότι:

– περίπου 2.000 παραγωγοί αποκλείστηκαν πλήρως από τις ενισχύσεις λόγω δικαστικής έρευνας για παράνομες εισπράξεις,

– 44.000–45.000 φάκελοι βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου,

– 11.000 αγροτεμάχια έχουν εξαιρεθεί λόγω απουσίας αριθμού ΚΑΕΚ,

– 13.000 κτηνοτρόφοι έμειναν εκτός λόγω προβλημάτων στην κατανομή βοσκοτόπων.

Ο κ. Τσιάρας διαβεβαίωσε πως όσοι δικαιούνται ενίσχυση θα την λάβουν και ότι όλοι έχουν δικαίωμα ένστασης.

Μέτρα στήριξης και δημοσιονομικά περιθώρια

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη μείωση του κόστους παραγωγής ως βασικό αίτημα των αγροτών, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε παρεμβάσεις, όπως η αύξηση κατά 50% στον ΕΦΚ και η παροχή αποζημιώσεων για τα κοπάδια που επλήγησαν από ευλογιά.

Παράλληλα, ανέφερε πως υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών για να δοθεί «ανάσα» στους παραγωγούς, ενώ μέσα στο Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκαν τέσσερις προγράμματα ενισχύσεων.

«Κατανοώ ότι υπάρχει πρόβλημα», κατέληξε, «αλλά πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες και να κινηθούμε στο πλαίσιο του εφικτού».





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



