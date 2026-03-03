Τσίπρας: Ελλάδα και Κύπρος δεν πρέπει να εμπλακούν στον πόλεμο

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τοποθετήθηκε σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 με ανάρτησή του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος και η Ελλάδα βρίσκονται για πρώτη φορά με τόση ένταση και σοβαρές συνέπειες στο επίκεντρο μιας πολεμικής σύγκρουσης.

Όπως αναφέρει, η πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η Ελλάδα να ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα της Κύπρου για στήριξη της άμυνας και της ασφάλειας των πολιτών της απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις. Ταυτόχρονα όμως τονίζει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος δεν έχουν κανένα λόγο να γίνουν μέρος αυτού του πολέμου, ο οποίος –όπως υποστηρίζει– διεξάγεται απροκάλυπτα, με κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και με κύριο στόχο τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών του Ιράν, και όχι την προώθηση της δημοκρατίας στη χώρα.

Ο κ. Τσίπρας καλεί όσους «λένε μεγάλα λόγια για τον ελληνισμό» να αναλογιστούν αν η ασφάλεια, τα συμφέροντα και οι αξίες του υπηρετούνται καλύτερα με συμμετοχή σε πολεμικά μέτωπα και αναζήτηση προστατών, ή με την οικοδόμηση σχημάτων ειρήνης και συμμαχιών.

Ειδική αναφορά κάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο –όπως λέει– οφείλει να δώσει εξηγήσεις για την εμπλοκή της βρετανικής βάσης στην Κύπρο στις αμερικανικές επιχειρήσεις, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των κυπριακών αρχών, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του νησιού.

Παράλληλα, ασκεί σκληρή κριτική στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία –όπως σημειώνει– παρακολουθεί αμήχανα τις εξελίξεις χωρίς να έχει προχωρήσει σε καμία ουσιαστική διπλωματική πρωτοβουλία για λύση στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Η στάση αυτή, προσθέτει, αποδεικνύει ότι οι κατά καιρούς μεγάλες διακηρύξεις για κοινή ευρωπαϊκή άμυνα παραμένουν λόγια του αέρα, ιδίως όταν δεν αφορούν την Ουκρανία αλλά την Κύπρο.

