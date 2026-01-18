Τσουκαλάς: «Εικονική πραγματικότητα» η ανάρτηση Μητσοτάκη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτήρισε «εικονική πραγματικότητα» την εβδομαδιαία ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας για αλαζονεία και απόσταση από τη λογοδοσία.

Σε σχόλιό του την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, ο κ. Τσουκαλάς επέκρινε τα κυβερνητικά στελέχη ότι δεν έχουν απαντήσει σε καταγγελίες της Ένωσης Ελεγκτών, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ακολουθεί «πάγια τακτική» περιμένοντας να ξεχαστούν τα σκάνδαλα για να αποφύγει την ανάληψη ευθυνών. «Η αλαζονεία έχει χτυπήσει κόκκινο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πάρει διαζύγιο από τη λογοδοσία και την ανάληψη ευθυνών», τόνισε.

Ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε ότι ο πρωθυπουργός «ξέχασε» στην ανάρτησή του το «αλαλούμ» στον FIR Αθηνών, ενώ χαρακτήρισε «θυμηδία» την εξαγγελία ειδικής σύσκεψης για την ευλογιά των μικρών αντιδραστικών, σε μια περίοδο που η χώρα έχει χάσει μισό εκατομμύριο ζώα και οι κτηνοτρόφοι δίνουν μάχη επιβίωσης λόγω κατάρρευσης των ελεγκτικών μηχανισμών.

Ερωτήματα για μισθούς, εργασιακά δικαιώματα και συντάξεις

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ επέκρινε τον κ. Μητσοτάκη, που «είναι υπέρμαχος των συλλογικών διαπραγματεύσεων», γιατί δεν δίνει στους κοινωνικούς εταίρους τη δυνατότητα καθορισμού του κατώτατου μισθού μέσω Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Ρωτά επίσης:

Γιατί δεν επαναφέρει την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης και δεν διευρύνει το δικαίωμα προσφυγής στη διαιτησία;

Πότε θα απολογηθεί για τις επιδόσεις της κυβέρνησης στους μισθούς και την αγοραστική δύναμη των πολιτών;

Πότε θα μιλήσει για τα εξοντωτικά ωράρια που έχει επιβάλλει με τη νομοθεσία του στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα;

Πότε θα εξηγήσει τον «εμπαιγμό» των συνταξιούχων, στους οποίους έταξε κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου αλλά διατήρησε την αυξημένη εισφορά ασθένειας;

Πότε θα εξηγήσει γιατί οι αυξήσεις συντάξεων είναι μικρότερες από τον πληθωρισμό και η εισφορά αλληλεγγύης συνεχίζει να μειώνει τις συντάξεις;

«Οι πολίτες βλέπουν καθαρά πως η κυβέρνησή του είναι συνώνυμη της αποτυχίας», κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς.

