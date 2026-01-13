Τσουκαλάς για αγροτικό: «Ο διάλογος δεν είναι επικοινωνιακό show – χρειάζονται καθαρές λύσεις»

Αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται τον διάλογο με τους αγρότες άφησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, τονίζοντας την ανάγκη ουσιαστικής συζήτησης και αποκλιμάκωσης.

Τσουκαλάς για αγροτικό: «Ο διάλογος δεν είναι επικοινωνιακό show – χρειάζονται καθαρές λύσεις»
13 Ιαν. 2026 14:18
Pelop News

Την ανάγκη ο διάλογος κυβέρνησης–αγροτών να είναι ουσιαστικός και όχι επικοινωνιακός, υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha Radio 98.9.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ανέφερε ότι το κόμμα του επιθυμεί διάλογο που θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της έντασης, σημειώνοντας ωστόσο πως υπάρχουν καταγγελίες ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να ελέγξει τη σύνθεση των επιτροπών που συμμετέχουν στη διαδικασία. «Ο διάλογος δεν είναι μουσικές καρέκλες. Αν πράγματι επιχειρείται κάτι τέτοιο, δεν είναι ορθό», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, για το ΠΑΣΟΚ το ζητούμενο δεν είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων, αλλά η ποιότητα της εκπροσώπησης, ώστε να αποτυπώνεται το σύνολο του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβερνητική θέση πως «δεν υπάρχει κάτι άλλο να δοθεί» μειώνει εκ των προτέρων την αξία του διαλόγου.

«Δεν θα πούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Αυτό που λέμε είναι ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να δείξουν αμοιβαία στάση κατευνασμού», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι κάθε άλλο παρά έχει κλείσει, κάνοντας λόγο για μια υπόθεση με «πολλές φωνές που δεν έχουν ακόμη ακουστεί». Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει αντίστοιχη τακτική και σε άλλες υποθέσεις, όπως αυτή των υποκλοπών, ενώ άφησε αιχμές για απόπειρα μετατροπής της εξεταστικής επιτροπής σε «πλυντήριο».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει αυτόνομο πολιτικό σχέδιο και δεν υιοθετεί λογικές «απολιτίκ», τονίζοντας ότι το κόμμα επιδιώκει να ενώσει δυνάμεις από την αριστερά έως το κέντρο. «Το μόνο κόμμα που δίνει καθημερινά πολυθεματική μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ», υποστήριξε.

Τέλος, επανέλαβε ότι η μη συνεργασία με τη σημερινή κυβέρνηση αποτελεί ειλημμένη απόφαση της ηγεσίας του κόμματος, ενώ σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις σημείωσε πως «αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία» και ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ παραμένει η πολιτική αλλαγή και η διεκδίκηση της πρώτης θέσης στις επόμενες εκλογές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:36 Μαρία Καρυστιανού: Το κόμμα, η 25η Μαρτίου και οι συνειρμοί
16:28 Εξαφανίστηκε 25χρονος από το Μαρούσι: Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
16:20 Κύπρος: Διορίστηκε ποινικός ανακριτής για το πολύκροτο βίντεο με τις μίζες στο Προεδρικό
16:12 Στον εξωδικαστικό και τα χρέη προς δήμους – Ρύθμιση ακόμη και με κατασχέσεις σε εξέλιξη
16:04 Πάτρα – Καταγγελία αναγνώστη για την πεζοδρόμηση της Σολωμού: «Επικίνδυνα πεζοδρόμια και αυθαίρετη κοπή δέντρων»
15:56 Τα σχολεία της περιφέρειά μας στο Πανεπιστήμιο Πατρών – Συνεργασία για νέες εμπειρίες μάθησης και άθλησης
15:48 Συνάντηση Μητσοτάκη – αγροτών στο Μαξίμου: «Ανοιχτό το πεδίο για ουσιαστικές λύσεις στον πρωτογενή τομέα»
15:44 Ποια θα είναι η αφίσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026: Σταθερό εικαστικό στίγμα, τι αλλάζει και τι μένει το ίδιο
15:40 Πάτρα: Αδειες ξανά οι πιάτσες – Γιατί απεργούν τα ταξί
15:32 Το Ψηφιακό Κέντρο Συντήρησης του ΑΔΜΗΕ ξεκινά τη λειτουργία του
15:24 Λαμία: Στη φυλακή 53χρονος που χτύπησε τον ηλικιωμένο πατέρα του
15:17 Ημέρα Καριέρας στην Πάτρα – Ευκαιρίες απασχόλησης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
15:08 Μεταλλικές Κατασκευές για τον Ενεργειακό Τομέα
15:00 Αχαΐα: Στήριξη με αστερίσκους στο πολιτικό βήμα της Μαρία Καρυστιανού – Ποιοι πλησιάζουν και ποιοι κρατούν αποστάσεις
14:57 Λαμία: Στη φυλακή 53χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του 80χρονου πατέρα του
14:46 Στο Μέγαρο Μαξίμου οι αγρότες για τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη – Στις 15:00 ο διάλογος
14:37 ΔΕΗ myEnergy HeatPump: Ολοκληρωμένες λύσεις για οικονομική και βιώσιμη θέρμανση από τη ΔΕΗ
14:32 Αρβανίτης σε Φαραντούρη: «Οι άνθρωποι φαίνονται στα διαζύγια, όχι στους έρωτες»
14:26 Σε έξαρση η γρίπη στη χώρα – Έκκληση ειδικών για εμβολιασμό και έγκαιρη διάγνωση
14:21 Λοβέρδος μετά την απόφαση για τη Novartis: «Είχα πει μέχρι τέλους και φτάσαμε στο τέλος»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ