Τσουκαλάς για αγροτικό: «Ο διάλογος δεν είναι επικοινωνιακό show – χρειάζονται καθαρές λύσεις»

Την ανάγκη ο διάλογος κυβέρνησης–αγροτών να είναι ουσιαστικός και όχι επικοινωνιακός, υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha Radio 98.9.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ανέφερε ότι το κόμμα του επιθυμεί διάλογο που θα οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της έντασης, σημειώνοντας ωστόσο πως υπάρχουν καταγγελίες ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να ελέγξει τη σύνθεση των επιτροπών που συμμετέχουν στη διαδικασία. «Ο διάλογος δεν είναι μουσικές καρέκλες. Αν πράγματι επιχειρείται κάτι τέτοιο, δεν είναι ορθό», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, για το ΠΑΣΟΚ το ζητούμενο δεν είναι ο αριθμός των συμμετεχόντων, αλλά η ποιότητα της εκπροσώπησης, ώστε να αποτυπώνεται το σύνολο του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβερνητική θέση πως «δεν υπάρχει κάτι άλλο να δοθεί» μειώνει εκ των προτέρων την αξία του διαλόγου.

«Δεν θα πούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο. Αυτό που λέμε είναι ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να δείξουν αμοιβαία στάση κατευνασμού», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι κάθε άλλο παρά έχει κλείσει, κάνοντας λόγο για μια υπόθεση με «πολλές φωνές που δεν έχουν ακόμη ακουστεί». Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει αντίστοιχη τακτική και σε άλλες υποθέσεις, όπως αυτή των υποκλοπών, ενώ άφησε αιχμές για απόπειρα μετατροπής της εξεταστικής επιτροπής σε «πλυντήριο».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει αυτόνομο πολιτικό σχέδιο και δεν υιοθετεί λογικές «απολιτίκ», τονίζοντας ότι το κόμμα επιδιώκει να ενώσει δυνάμεις από την αριστερά έως το κέντρο. «Το μόνο κόμμα που δίνει καθημερινά πολυθεματική μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ», υποστήριξε.

Τέλος, επανέλαβε ότι η μη συνεργασία με τη σημερινή κυβέρνηση αποτελεί ειλημμένη απόφαση της ηγεσίας του κόμματος, ενώ σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις σημείωσε πως «αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία» και ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ παραμένει η πολιτική αλλαγή και η διεκδίκηση της πρώτης θέσης στις επόμενες εκλογές.

