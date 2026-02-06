Τσουκαλάς: «Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια δικαιώνει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ»

Συνέντευξη με πολιτικές αιχμές παραχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την τραγωδία στη Χίο, το εργασιακό νομοσχέδιο, την υπόθεση Παναγόπουλου αλλά και τη δικαστική απόφαση για τα δάνεια.

06 Φεβ. 2026 14:15
Στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, τοποθετούμενος για σειρά πολιτικών ζητημάτων της επικαιρότητας.

Αναφερόμενος στην τραγωδία στη Χίο με τους 15 νεκρούς, επανέλαβε ότι η φύλαξη των συνόρων αποτελεί δεδομένη υποχρέωση της χώρας, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως επιχειρεί να δημιουργήσει «τεχνητό δίλημμα» μεταξύ στήριξης του Λιμενικού και ανοχής προς τους διακινητές. Όπως σημείωσε, η στάση της πολιτείας πρέπει να στηρίζεται αποκλειστικά στη νομιμότητα, προσθέτοντας ότι η έρευνα του υπουργείου θα πρέπει να δώσει σαφείς απαντήσεις για τις συνθήκες του περιστατικού.

Για το υπό συζήτηση εργασιακό νομοσχέδιο, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η ρύθμιση για τις συλλογικές συμβάσεις παραμένει ελλιπής, επισημαίνοντας πως οι εργαζόμενοι δεν διαθέτουν το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία. Όπως εξήγησε, χωρίς τέτοια εργαλεία οι διαπραγματεύσεις δυσχεραίνονται, γεγονός που περιορίζει την υπογραφή νέων συμβάσεων και την επέκτασή τους σε ευρύτερους κλάδους.

Σχετικά με την υπόθεση Παναγόπουλου, τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ προχώρησε άμεσα στην αναστολή της κομματικής ιδιότητας του εμπλεκόμενου προσώπου έως την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι αρμόδιες αρχές θα εξετάσουν σε βάθος τις καταγγελίες περί κακοδιαχείρισης δημόσιων και κοινοτικών πόρων.

Κλείνοντας, στάθηκε στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων σε δάνεια που έχουν ρυθμιστεί με τον νόμο Κατσέλη. Όπως ανέφερε, η κρίση του ανώτατου δικαστηρίου —ότι οι τόκοι υπολογίζονταν εσφαλμένα στη συνολική οφειλή και όχι στη δόση— επιβεβαιώνει, κατά τον ίδιο, τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Υπογράμμισε επίσης ότι το κόμμα του είχε καταθέσει σχετικές τροπολογίες στο παρελθόν και επανέλαβε τη θέση για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική για τους πλειστηριασμούς.

