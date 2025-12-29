Τσουκαλάς: «Η χειρότερη πληρωμή ΚΑΠ των τελευταίων ετών – 1 δισ. κόστος για τους έντιμους αγρότες»

Στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA παραχώρησε συνέντευξη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, αμφισβητώντας ευθέως τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί ιστορικού ρεκόρ αγροτικών πληρωμών.

Ο κ. Τσουκαλάς παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), επισημαίνοντας ότι το ετήσιο κονδύλι ανέρχεται σε 1,882 δισ. ευρώ, ωστόσο φέτος έχουν καταβληθεί μόλις 729 εκατ. ευρώ. «Είναι η χειρότερη ιστορικά πληρωμή της ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια», τόνισε, καλώντας την κυβέρνηση να απαντήσει αν την αντίστοιχη περσινή περίοδο τα ποσά ήταν εξίσου χαμηλά.

Επίθεση για ΟΠΕΚΕΠΕ και διαφάνεια

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε δριμεία κριτική για τη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση για έλλειμμα διαφάνειας και διαστρέβλωση δηλώσεων. Χαρακτήρισε μάλιστα «γκεμπελισμό» τη σύνδεση του αιτήματος για «ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» με άρνηση ελέγχων.

«Έχουμε μια κυβέρνηση που δεν διστάζει να κάνει το μαύρο άσπρο. Είναι η κυβέρνηση που σαν “βαμπίρ” έπεσε πάνω στις επιδοτήσεις για να τις μοιράσει στους ημετέρους και σήμερα εγκαλεί την αντιπολίτευση, η οποία εδώ και πέντε χρόνια ζητούσε ελέγχους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει επανειλημμένα ελέγχους, την ώρα που –όπως είπε– η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι «κλείνει το μάτι στο φαγοπότι» και ζητούσε έλεγχο υπουργικών ευθυνών.

«1 δισ. ευρώ κόστος για τους έντιμους αγρότες»

Αναφερόμενος στην παραδοχή του αρμόδιου υπουργού για εξοικονόμηση 160 εκατ. ευρώ από τους ελέγχους, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι αυτό αποκαλύπτει το πραγματικό κόστος της κυβερνητικής αδράνειας. «Για επτά χρόνια, κάποιοι επιτήδειοι έπαιρναν 160 εκατομμύρια τον χρόνο από τους έντιμους αγρότες. Μιλάμε για περίπου 1 δισ. ευρώ “φέσι” στον αγροτικό κόσμο», σημείωσε.

Διάλογος με προϋποθέσεις

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τάχθηκε υπέρ ενός ουσιαστικού διαλόγου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης πραγματικών δεδομένων και ειλικρίνειας. Όπως εξήγησε, το «ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» σημαίνει προστασία για αγρότες που κινδυνεύουν με χρεοκοπία, πλειστηριασμούς ή προβλήματα με τον Τειρεσία.

«Η εμπιστοσύνη του αγροτικού κόσμου έχει γκρεμιστεί από τα συνεχή ψέματα», κατέληξε, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις για το αγροτικό πετρέλαιο, το ρεύμα και την αναθεώρηση του ΕΛΓΑ.

