Τσουκαλάς: «Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διώξει τη ΝΔ» – Πυρά για Μητσοτάκη, ακρίβεια και Λαζαρίδη

Με σκληρή γλώσσα και καθαρό πολιτικό μήνυμα υπέρ της κυβερνητικής προοπτικής του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Τσουκαλάς επιχείρησε να ανεβάσει τους τόνους της αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία, δηλώνοντας ότι «πρέπει να φυσήξει άλλος άνεμος στη χώρα» και ότι αυτό μπορεί να το πετύχει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε στη συνέντευξή του στον Alpha Radio 98.9, η μόνη ψήφος που αφενός διώχνει τη ΝΔ και αφετέρου φέρνει μια κυβέρνηση έτοιμη να κυβερνήσει είναι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ.

Η βασική γραμμή της παρέμβασής του ήταν ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να εμφανίζει ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όμως αυτό δεν αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε πως ενώ παράγεται πλούτος, αυτός διανέμεται εξαιρετικά άνισα, με μεγάλα κομμάτια του να κατευθύνονται, όπως είπε, σε καρτέλ, εταιρείες ενέργειας, τράπεζες, επιχειρήσεις τροφίμων και σε δίκτυα που τροφοδοτούνται από απευθείας αναθέσεις. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να μετατρέψει τη συζήτηση για τα μακροοικονομικά στοιχεία σε κατηγορία για ένα μοντέλο ανάπτυξης που, κατά το ΠΑΣΟΚ, ευνοεί τους λίγους και αφήνει τους πολλούς πίσω.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τσουκαλάς επικαλέστηκε μελέτες που, όπως είπε, δείχνουν πενταπλασιασμό των κονδυλίων που δίνονται με απευθείας αναθέσεις σε ιδιωτικές εταιρείες συμβουλευτικών υπηρεσιών. Απέναντι σε αυτό, παρουσίασε ως βασική απάντηση του ΠΑΣΟΚ την πλήρη ενίσχυση της διαφάνειας, με καθολική εφαρμογή της «Διαύγειας», επέκτασή της και ακόμη και συνταγματική κατοχύρωσή της, ώστε να μην υπάρχει καμία δημόσια σύμβαση εκτός ελέγχου, με ελάχιστες και σαφώς οριοθετημένες εξαιρέσεις. Παράλληλα, έθεσε και την ανάγκη για «νέο ΑΣΕΠ», ώστε, όπως ανέφερε, να μην επαναλαμβάνονται φαινόμενα σαν αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες.

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε και στην υπόθεση Λαζαρίδη, αξιοποιώντας τη δημόσια τοποθέτηση της Ντόρας Μπακογιάννη ότι ο τότε υφυπουργός έπρεπε να έχει διευκολύνει την κυβέρνηση με την παραίτησή του. Ο Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η ΝΔ προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα και μίλησε για «αλλεργία στην αξιοκρατία», επιμένοντας ότι το ζήτημα είναι κατεξοχήν πολιτικό. Όπως είπε, δεν μπορεί να είναι υπουργός κάποιος ο οποίος είτε δεν είπε την αλήθεια είτε διορίστηκε στο παρελθόν με τρόπους που δεν συνάδουν με τη θεσμική τάξη. Μάλιστα, χαρακτήρισε παράδοξο το γεγονός ότι η κυβέρνηση απομάκρυνε τρία πρόσωπα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ταυτόχρονα δεν είχε κινηθεί άμεσα στην περίπτωση Λαζαρίδη, μολονότι, όπως είπε, ο ίδιος είχε παραδεχθεί ότι δεν πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις για τον διορισμό του.

Η πιο αιχμηρή πολιτικά φράση της συνέντευξης ήταν η επίθεση προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ παρομοίασε με «Λουδοβίκο». Όπως είπε, ακούει τον πρωθυπουργό να παρουσιάζει σχεδόν αυθεντικά τι συζητούν οι πολίτες στα πασχαλινά τραπέζια, υποβαθμίζοντας τα σκάνδαλα και την κοινωνική δυσαρέσκεια, την ώρα που, κατά τον ίδιο, η πραγματική συζήτηση στην κοινωνία είναι ότι το εισόδημα δεν φτάνει για το νοίκι, τα φροντιστήρια, το ρεύμα και τις βασικές ανάγκες. Με αυτόν τον τρόπο, ο Τσουκαλάς επιχείρησε να χτίσει ένα πιο ευρύ κοινωνικό αφήγημα, στο οποίο η κυβέρνηση παρουσιάζεται όχι μόνο ως πολιτικά φθαρμένη αλλά και ως αποκομμένη από την πραγματική ζωή των πολιτών.

Στην ίδια γραμμή, μίλησε για ανάγκη νέας πολιτικής κουλτούρας, ρήξης με τον πελατειασμό και αλλαγής προσώπων και νοοτροπιών. Κατηγόρησε τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι προσπαθεί να εμφυσήσει στην κοινωνία λογικές ρουσφετιού και αντέτεινε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει νέο αρχηγό, πολιτικό προσωπικό χωρίς εξαρτήσεις, εμπειρία, πρόγραμμα και βούληση για βαθιές τομές. Επέμεινε μάλιστα ότι το κόμμα του έχει σταθεί με συνέπεια απέναντι, όπως είπε, στον καθεστωτισμό της σημερινής κυβέρνησης.

Η παρέμβαση του Κώστα Τσουκαλά δεν ήταν μια απλή καταγγελία της κυβέρνησης, αλλά μια ξεκάθαρη απόπειρα να τεθεί το ΠΑΣΟΚ ως ο μοναδικός εναλλακτικός πόλος εξουσίας απέναντι στη ΝΔ. Αυτό είναι και το βασικό πολιτικό μήνυμα της συνέντευξής του: όχι απλώς ότι η κυβέρνηση πρέπει να φύγει, αλλά ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνο που ζητά να πιστωθεί τη φθορά της ΝΔ ως δύναμη έτοιμη να κυβερνήσει.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



