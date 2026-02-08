Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης ο πιο αντιθεσμικός πρωθυπουργός της Μεταπολίτευσης

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κωνσταντίνος Τσουκαλάς κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ότι εμφανίζεται ως μεταρρυθμιστής θεσμών και εγγυητής του πολιτεύματος, ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί τον πιο αντιθεσμικό πρωθυπουργό της Μεταπολίτευσης.

Σε δήλωσή του, ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός υποτιμά τις ασφαλιστικές δικλίδες του πολιτεύματος, επιχειρώντας να ελέγξει το κράτος, να πλήξει τις ανεξάρτητες αρχές και να κατευθύνει κρίσιμες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, όπως η εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, με προετοιμασμένες ερωτήσεις.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη για συστηματική προσπάθεια μετατροπής του ελληνικού κράτους σε «προσωπικό κράτος Μητσοτάκη».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στις αποκαλύψεις της δίκης για τις υποκλοπές, οι οποίες, όπως είπε, επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενιαίου κέντρου μεταξύ Predator και ΕΥΠ. Επιπλέον, επέκρινε την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ που δικαιώνει τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι ο πρωθυπουργός κρύφτηκε πίσω από το άρθρο 86 για να αποφύγει τον έλεγχο υπουργών σε κυβερνητικά σκάνδαλα, ενώ προώθησε ασφυκτικό εναγκαλισμό της δικαιοσύνης με την εκτελεστική εξουσία. Κατήγγειλε, επίσης, πρωτοφανή κομματισμό και αναξιοκρατία στο Δημόσιο.

Σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι ο διάλογος για το Εθνικό Απολυτήριο έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ από τον Ιούνιο 2025, μέσω της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων.

Αναφορικά με την κοινωνική πολιτική, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχία, σημειώνοντας ότι η μείωση της ανεργίας δεν συνοδεύεται από δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας. Υπογράμμισε ότι το 62,5% των μισθωτών – πάνω από 1,5 εκατομμύρια άτομα – λαμβάνουν μισθό κάτω από 956 ευρώ καθαρά.

Ο κ. Τσουκαλάς κάλεσε σε επείγουσα αναδιανομή πόρων για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, κατηγορώντας την κυβέρνηση για νεοφιλελεύθερες εμμονές που διευρύνουν τις ανισότητες.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας, και ότι η πολιτική αλλαγή αποτελεί προϋπόθεση για αλλαγή πορείας.

