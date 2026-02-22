Τσουκαλάς: «Ψέματα και ανακρίβειες από τον Μητσοτάκη»

Του καταλογίζει επίσης ότι δεν βρήκε «ούτε μια λέξη για να σχολιάσει τις επικίνδυνες ακρότητες και γραφικότητες του Υπουργού Υγείας, που προσπαθεί να βουλιάξει στον βούρκο την πολιτική ζωή».

Τσουκαλάς: «Ψέματα και ανακρίβειες από τον Μητσοτάκη»
22 Φεβ. 2026 13:42
Pelop News

Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Με ψέματα και ανακρίβειες προσπαθεί να παρουσιάσει και αυτήν την Κυριακή μια εικονική πραγματικότητα», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, ενώ σχολιάζει πως «δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να καταλάβουμε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη πετάει μονίμως χαρταετό».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ειδικότερα ότι «ο Πρωθυπουργός περηφανεύεται πως δεν ξέχασε να κάνει ανάρτηση παρά το γεγονός ότι αύριο είναι Καθαρά Δευτέρα». Σχολιάζει ότι «θυμήθηκε πολλά να πει», όμως «ξέχασε σκόπιμα» να απαντήσει «γιατί δεν διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία το κεντρικό “γαλάζιο” στέλεχος, που φέρεται να ελέγχεται για απόκρυψη περιουσίας ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ». «Δεν τον θυμάται, όταν τον συνόδευε σε περιοδείες; Δεν τον θυμάται δίπλα στους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης στην Κρήτη να θριαμβολογεί για τον πακτωλό των επιδοτήσεων και για “όσα έσπειρε η Νέα Δημοκρατία, και τώρα θερίζουν”;», ρωτά ο κ. Τσουκαλάς.

Του καταλογίζει επίσης ότι δεν βρήκε «ούτε μια λέξη για να σχολιάσει τις επικίνδυνες ακρότητες και γραφικότητες του Υπουργού Υγείας, που προσπαθεί να βουλιάξει στον βούρκο την πολιτική ζωή».

Επιπλέον, τον κατηγορεί για «περίσσευμα θράσους», καθώς «πανηγυρίζει ότι έλυσε το θέμα των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, όταν απέκλεισε από τη ρύθμιση τη μεγάλη πλειοψηφία, τους ληξιπρόθεσμους δανειολήπτες, ενώ σε όσους εντάσσονται επιφυλάσσει μια ελάφρυνση μόλις 15% στην επιβάρυνση που προέκυψε από την αλλαγή ισοτιμίας, ενώ οι τράπεζες και τα funds έχουν κερδίσει αδιανόητα χρήματα σε βάρος τους». Κατόπιν αυτών σχολιάζει ότι ο πρωθυπουργός «πανηγυρίζει που είναι η μόνη κυβέρνηση, που ρύθμισε τα ζητήματα υπέρ των πιστωτών και όχι υπέρ των δανειοληπτών. Πανηγυρίζει για ακόμα μία χορηγία του στα funds».

Ακόμη ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν πρέπει να ξεχνά ότι «ήταν εκείνος που πριν έξι χρόνια δήλωνε στον ΟΗΕ πως “το αέριο είναι αγαθό του περασμένου αιώνα και χάνει την αξία του”, επιλέγοντας όχι μόνο να χαθούν 12 πολύτιμα χρόνια από τον μεγάλο διαγωνισμό του 2014 πάνω στον οποίο βασίζονται οι σημερινές συμβάσεις, αλλά και να μετατρέψει την πράσινη μετάβαση σε μια μπίζνα της εγχώριας ολιγαρχίας αποκλείοντας να δίνονται όροι για κατά προτεραιότητα σύνδεση στο δίκτυο σε ενεργειακές κοινότητες παραγωγών, συνεταιρισμών, μεταποιητών και τοπικής αυτοδιοίκησης, λόγω ολιγωρίας στις επενδύσεις στην αποθήκευση».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:35 Φόρμουλα 1: Νέοι αγώνες και αλλαγές στο νέο πρωτάθλημα
14:14 Στουρνάρας: «Η πορεία της οικονομίας δεν εξαρτάται από το ρωσικό πετρέλαιο»
14:02 Τρεις συνταγές για να φτιάξεις εύκολη λαγάνα
13:51 Στην ακριβότερη κλινική της Ζυρίχης η Σάρα Φέργκιουσον μετά τα αρχεία Επστάιν
13:42 Τσουκαλάς: «Ψέματα και ανακρίβειες από τον Μητσοτάκη»
13:32 Καραβίας: “Μπράβο στους παίκτες μου, κάθε παιχνίδι είναι τελικός”
13:22 Διέξοδο στους μακροχρόνια ανέργους από την ΔΥΠΑ για συνταξιοδοτηση, δείτε ποιους αφορά
13:14 Το Ιράν ετοιμάζεται για την επίθεση, οι οδηγίες Χαμεινεϊ
13:05 Στην Κρήτη και ο Παναγιώτης Λυκούδης
12:59 Η ΑΕΚ τέταρτο φαβορί για την κατάκτηση του conference league
12:49 Αγκίστρι: Ο πευκόφυτος “παράδεισος”
12:39 Βελούχι: Συνεχίζονται οι έρευνες, παρατείνεται η αγωνία
12:29 Πάτρα: Χειροπέδες της ΕΛ.ΑΣ. σε «ποντικό», εξιχνιάστηκαν οκτώ περιπτώσεις
12:19 Στρατιωτική θητεία: Ολες οι αλλαγές στους νέους οπλίτες, στα 100 ευρώ η αποζημίωση στην παραμεθόριο
12:09 Ευχές και βραβεύσεις στην πίτα της Νάπολι Πατρών
11:59 Πάτρα: Ξεκίνησε η μεγάλη παρέλαση, 50.000 καρναβαλιστές σκορπίζουν χαρά και κέφι ΦΩΤΟ Δείτε LIVE
11:49 Ιράν: Σοκάρουν οι καταγγελίες για βιασμούς γυναικών
11:39 Αίγιο: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την σύλληψη άνδρα που πυροβόλησε 4 ανήλικους
11:29 Πάτρα: Ο Ερυθρός Σταυρός αντιμετώπισε 223 περιστατικά στο καρναβάλι
11:19 Κουνδουράκης: «Εχουμε στοχεύσει τα παιχνίδια με ΟΦΘ και Λάρισα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21-22/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ