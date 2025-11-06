Τυφώνας Καλμαέγκι: Τουλάχιστον 140 οι νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι στις Φιλιππίνες ΒΙΝΤΕΟ

Το ακραίο καιρικό φαινόμενο προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές καταστροφές σε πολλές περιοχές, στις Φιλιππίνες..

Τυφώνας Καλμαέγκι: Τουλάχιστον 140 οι νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι στις Φιλιππίνες ΒΙΝΤΕΟ
06 Νοέ. 2025 8:06
Ο αριθμός των θυμάτων του τυφώνα Καλμάγκι στις Φιλιππίνες ανήλθε σήμερα σε τουλάχιστον 140, ενώ 127 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές καταστροφές σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η εθνική υπηρεσία πολιτικής προστασίας έχει επιβεβαιώσει 114 θανάτους, στους οποίους προστίθενται άλλοι 28 που καταγράφτηκαν από τις αρχές στην επαρχία Τσεμπού, στο κεντρικό τμήμα του αρχιπελάγους της νοτιοανατολικής Ασίας.

Ολόκληρες πόλεις της επαρχίας αυτής, που υπέστη το πιο σκληρό χτύπημα, έχουν πλημμυρίσει, με κατοίκους να ανεβαίνουν σε οροφές για να σωθούν από τα λασπερά νερά που παρέσυραν οχήματα, φορτηγά, πελώρια εμπορευματοκιβώτια…

Ο τυφώνας κατέφτασε στο αρχιπέλαγος από ανατολική κατεύθυνση τη Δευτέρα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 17:00 ώρα Ελλάδας), κινούμενος πάνω από το έδαφος στο επίπεδο της επαρχίας των νησιών Ντιναγάτ, μέρος του αρχιπελάγους Βισάγιας, με ανέμους που έφθαναν ως ακόμη και τα 205 χ.α.ώ., σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων, προτού διασχίσει τη χώρα προς δυτική κατεύθυνση. Πλέον κατευθύνεται στο Βιετνάμ, όπου αναμένεται να φθάσει το βράδυ (τοπική ώρα), κατά μετεωρολογικές προβλέψεις.

Σχεδόν 400.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τα σπίτια τους προληπτικά διότι βρίσκονταν σε περιοχές από όπου προβλεπόταν να περάσει ο τυφώνας.

Κάθε χρόνο κάπου είκοσι καταιγίδες ή τυφώνες πλήττουν ή πλησιάζουν τις Φιλιππίνες. Οι πιο φτωχές περιοχές του αρχιπελάγους είναι κατά κανόνα αυτές που υφίστανται τα πιο σκληρά πλήγματα.

 
