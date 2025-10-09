Τύρναβος: 62χρονος βρέθηκε νεκρός στο μπαλκόνι του σπιτιού του

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (9/10) στον Τύρναβο, καθώς ένας 62χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο μπαλκόνι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tirnavospress.gr, ο άνδρας ζούσε μόνος του υπό άσχημες συνθήκες διαβίωσης και εκτιμάται ότι είχε πεθάνει αρκετές ημέρες πριν.

Οι γείτονες αντιλήφθηκαν το τραγικό περιστατικό, όταν αντίκρισαν το πτώμα του στο μπαλκόνι του σπιτιού του και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου για να διερευνήσουν τις συνθήκες του θανάτου.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν αναφορά για παθολογικά αίτια.

