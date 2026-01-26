Τζαμάκος: «Οσοι θέλουν ας επιτεθούν σε μένα, όχι στους παίκτες μου»

«Ασπίδα» στους παίκτες του ύψωσε ο προπονητής του Απόλλωνα Κώστας Τζαμάκος κατά την διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου, όπου μίλησε για πολλά προβλήματα που ταλαιπωρούν την ομάδα χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες, ενώ ζήτησε από όσους θέλουν να κάνουν «επίθεση» στον ίδιο, αλλά όχι στους παίκτες του.

Ο Κώστας Τζαμάκος, τόνισε: «Υπάρχουν πολλά προβλήματα που δεν ξέρει ο κόσμος και τα οποία μας έχουν επηρεάσει. Από εκεί και πέρα, όταν περάσαμε μπροστά με 15 πόντους, κάναμε λάθη και για αυτό το ημίχρονο ολοκληρώθηκε ισόπαλο. Στο τρίτο δεκάλεπτο βρήκαμε τον εαυτό μας, όμως αμυντικά η εικόνα δεν είναι αυτή που θέλω. Είναι απαράδεκτό να τρώμε 78 πόντους στην έδρα μας και αν θέλουμε να πάμε μακριά θα πρέπει να φτιάξουμε αυτό το κομμάτι. Επισης, να πω ότι επειδή έχω ακούσει πολλά το τελευταίο διάστημα και βλέπω επιθέσεις στα social media, οι παίκτες μου είναι εδώ και προσπαθούν, οπότε όσοι θέλουν να επιτεθούν σε μένα που δεν με αγγίζουν».

Σε ερώτηση για την μη χρησιμοποίηση του νέου αποκτήματος, του Β. Τζόλου, είπε: Θεώρησα ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μπει ακόμα, έχει μόλις 4 μέρες και χρειάζεται λίγο χρόνο. Είναι παίκτης με ποιότητα και θα μας βοηθήσει στα επόμενα παιχνίδια».

Σε ερώτηση για τον στόχο: «Πλέον ο ρεαλιστικός μας στόχος είναι η κατάκτηση της 2ης θέσης και θεωρώ οτι θα πρέπει να χτίσουμε πάνω στη νίκη με τον Ιόνιο για να συνεχίσουμε έτσι. Δεν μπορώ να απάντηση πότε η ομάδα θα είναι έτοιμη γιατί κάθε εβδομάδα συμβαίνουν πολλά, όμως το σίγουρο είναι οτι θέλουμε τον κόσμο στο πλευρό μας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



