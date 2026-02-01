Τζόνι Ντεπ: Αγνώριστος σε φωτογραφίες ως Εμπενίζερ Σκρουτζ για το «Ebenezer: A Christmas Carol»

Ο διάσημος ηθοποιός εμφανίζεται κυριολεκτικά αγνώριστος, ενσαρκώνοντας τον εμβληματικό Εμπενίζερ Σκρουτζ, στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού αριστουργήματος του Καρόλου Ντίκενς.

01 Φεβ. 2026 12:26
Pelop News

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν στιγμιότυπα του Τζόνι Ντεπ από τα γυρίσματα της ταινίας «Ebenezer: A Christmas Carol» στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το φωτογραφικό υλικό που κάνει το γύρο του διαδικτύου τον δείχνει να φορά ένα μπλε μπροκάρ παλτό, μαύρο σκούφο και φθαρμένα ρούχα εποχής, ενώ οι μακριές γκρίζες φαβορίτες και το εξειδικευμένο μακιγιάζ συνθέτουν μια εικόνα που τον καθιστά σχεδόν μη αναγνωρίσιμο, ακόμη και για τους πιο πιστούς θαυμαστές του.


Σύμφωνα με την Daily Mail, ανάμεσα στις λήψεις με την αγνώριστη επίσης συμπρωταγωνίστριά του, ‘Αντρεα Ράιζμπορο, ο ηθοποιός φαίνεται να γελά, να μιλά έντονα αλλά και να τρέμει από το κρύο.

Το κλασικό μυθιστόρημα του Ντίκενς (1843) επικεντρώνεται στον Σκρουτζ, έναν ηλικιωμένο φιλάργυρο τον οποίο επισκέπτονται την παραμονή των Χριστουγέννων το φάντασμα του πρώην συνεργάτη του, Τζέικομπ Μάρλεϊ και τα πνεύματα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Η Ράιζμπορο, η οποία υποδύεται το πνεύμα των Χριστουγέννων του παρελθόντος, εμφανίστηκε με ένα αιθέριο λευκό φόρεμα, περούκα και ανοιχτόχρωμους φακούς επαφής.

Η παραγωγή της Paramount Pictures διαθέτει ένα εντυπωσιακό επιτελείο αστέρων, στο οποίο περιλαμβάνονται οι Σερ Ίαν ΜακΚέλεν, Ντέιζι Ρίντλεϊ, Τσάρλι Μέρφι, ‘Αρθουρ Κόντι, Έλι Μπάμπερ, Ρούπερτ Γκριντ, Τραμέλ Τίλμαν και Σαμ Κλάφλιν. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τι Γουέστ, γνωστός για το ιδιαίτερο ύφος του σε ταινίες όπως το «Pearl» και το «X».

Ωστόσο, το φιλμ αναμένεται να αντιμετωπίσει σκληρό ανταγωνισμό, καθώς μια ακόμη διασκευή βρίσκεται στα σκαριά από τη Warner Bros, σε σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Έγκερς και με πρωταγωνιστή τον Γουίλεμ Νταφόε.

Το «Ebenezer: A Christmas Carol» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Νοεμβρίου.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

