Τζουμάκας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Διαχρονική άγρια διαφθορά με ευθύνες πολιτικής ηγεσίας και φορέων»

Για διαχρονικό «πάρτι» διαφθοράς στις αγροτικές επιδοτήσεις έκανε λόγο ο Στέφανος Τζουμάκας, καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφερόμενος σε πρακτικές και ευθύνες που, όπως είπε, διατρέχουν διαχρονικά το σύστημα.

29 Ιαν. 2026 13:48
Pelop News

Για «διαχρονική άγρια διαφθορά» στον χώρο των αγροτικών επιδοτήσεων έκανε λόγο ο πρώην υπουργός Γεωργίας Στέφανος Τζουμάκας, κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλώντας για ένα σύστημα με πολλαπλές ευθύνες και βαθιά ριζωμένες πρακτικές.

Ο κ. Τζουμάκας αναφέρθηκε σε φαινόμενα «πανωγραψιμάτων», διπλών και τριπλών ζυγισμάτων στο βαμβάκι, πρακτικές σε εκκοκκιστήρια και στο γάλα, καθώς και σε προβληματικές καταστάσεις σε συνεταιρισμούς. Όπως είπε, επρόκειτο για ένα «διαχρονικό πάρτι» στη διαχείριση των επιδοτήσεων, στο οποίο εμπλέκονταν κατά καιρούς πολιτικές ηγεσίες, διοικήσεις και τοπικοί φορείς.

Υπενθύμισε ότι ήταν ο υπουργός που υπέγραψε την ίδρυση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι έως τότε επικρατούσε χάος στη διαχείριση των επιδοτήσεων, ενώ τόνισε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην Ελλάδα αλλά αφορά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας λόγο για ένα σύστημα που από τη φύση του παράγει φαινόμενα διαφθοράς.

Αντίθετος στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Ερωτηθείς για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, εξέφρασε την αντίθεσή του, σημειώνοντας ότι οι θεσμικές αλλαγές δεν αρκούν από μόνες τους, καθώς –όπως είπε– «οι μορφές μπορεί να αλλάζουν, αλλά το περιεχόμενο μένει το ίδιο», αφήνοντας αιχμές για τον κίνδυνο αναπαραγωγής των ίδιων παθογενειών.

Ένταση στην Επιτροπή

Η εξέτασή του χαρακτηρίστηκε σύντομη και έληξε νωρίς, μετά από τοποθέτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι καλεί μάρτυρες για επικοινωνιακούς λόγους, κάνοντας λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης. Ο κ. Τζουμάκας αντέδρασε έντονα στις αιχμές, δηλώνοντας ότι γνωρίζει, όπως είπε, την «προπαγάνδα» και ότι «δεν περνούν αυτά», με αποτέλεσμα η διαδικασία να μην συνεχιστεί.

Η Εξεταστική Επιτροπή συνεχίζει τις εργασίες της, με στόχο τη διερεύνηση της υπόθεσης των παράνομων επιδοτήσεων και την απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών όπου προκύψουν.

