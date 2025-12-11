Τζουβέκας στον peloponnisos FM: «Δύσκολο να πεις όχι στο project του ΑΟ Αστέρια Αχαΐας»

Στον “αέρα” του Peloponnisos FM 103,9 και της εκπομπής “Εντός – Εκτός Έδρας” μίλησε ο προπονητής βόλεϊ του ΑΟ Αστέρια Αχαιας Ντίνος Τζουβέκας ο οποίος μίλησε ανοιχτά για το νέο του ξεκίνημα στην ομάδα της Κάτω Αχαΐας, την πορεία της ομάδας στη Β’ Εθνική και το μεγάλο όραμα του συλλόγου!

Ο έμπειρος τεχνικός εξήγησε τους λόγους της αποχώρησής του από την Ολυμπιάδα και την απόφασή του να αναλάβει τη γυναικεία ομάδα του Αστέρα, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο project, με σταθερά βήματα, προοπτική και υγιή φιλοσοφία.

