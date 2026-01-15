Β’ Κατηγορία: Ξαφνική αποχώρηση σωματείου από το πρωτάθλημα

Την αποχώρηση του σωματείου από το πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας γνωστοποίησε με επιστολή της στην ΕΠΣ Αχαΐας, η διοίκηση της Αβύθου. Συνοπτικά αναφέρει:

«Δυστυχώς είμαστε στη δυσάρεστη θέση, στην οποία και δεν φανταζόμασταν ότι θα βρεθούμε ποτέ, να σας ενημερώσουμε ότι το σωματείο μας θα αποχωρήσει από το φετινό πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορίας με ό,τι συνέπειες αυτό έχει για τον Σύλλογο και την περιοχή.

Καταβάλαμε τεράστιες προσπάθειες το τελευταίο διάστημα για να το αποφύγουμε αλλά δυστυχώς δεν εξαρτώνται όλα από την δική μας θέληση και διάθεση».

Μετά από 12 αγωνιστικές, η Αβυθος βρίσκεται στην τελευταία θέση του Β’ Ομίλου της Β’ Κατηγορίας με 1 βαθμό.

