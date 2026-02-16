Βανδαλισμός στο Μνημείο των 200 στην Καισαριανή – Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης

Φθορές προκάλεσαν άγνωστοι στο Μνημείο των 200 εκτελεσμένων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής, με τον δήμο να καταγγέλλει σοβαρό περιστατικό βανδαλισμού και να προχωρά ήδη σε εργασίες αποκατάστασης.

16 Φεβ. 2026 12:18
Σημαντικές φθορές υπέστη το Μνημείο των 200 εκτελεσμένων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής, έπειτα από βανδαλισμό που σημειώθηκε την Κυριακή, προκαλώντας αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και τις δημοτικές αρχές.

Όπως ανέφερε τη Δευτέρα εκπρόσωπος του δήμου Καισαριανής, έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν περιστατικά φθορών στον χώρο, ωστόσο – σύμφωνα με τον ίδιο – το συγκεκριμένο συμβάν χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη έκταση σε σχέση με προηγούμενα περιστατικά.

Σε δηλώσεις του στο Orange Press Agency, ο υπεύθυνος του δήμου για το μνημείο, Κώστας Γαβριλάκης, υπογράμμισε ότι ο στόχος των αρμόδιων φορέων παραμένει η διατήρηση της ιστορικής μνήμης και η συνέχιση των δράσεων ενημέρωσης των νεότερων γενεών γύρω από τα γεγονότα της περιόδου της Κατοχής.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης των ζημιών. Το μνημείο παραμένει επισκέψιμο, ωστόσο το σημείο όπου σημειώθηκαν οι φθορές έχει προσωρινά οριοθετηθεί για λόγους ασφάλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βανδαλισμοί προκάλεσαν θραύση μαρμάρινων πλακών του μνημείου. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση ιστορικών φωτογραφιών που σχετίζονται με την εκτέλεση των 200 αγωνιστών την Πρωτομαγιά του 1944, γεγονός που προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στο συμβάν.

