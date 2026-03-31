Βάρρας στη δίκη του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θεωρώ τον πρωθυπουργό φίλο μου» – Τι είπε για τα “ύποπτα” ΑΦΜ και τις πιέσεις

Με νέα κατάθεση, αυτή τη φορά εστιασμένη τόσο στους χειρισμούς του ως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και στη μετακίνησή του αργότερα στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Γρηγόρης Βάρρας βρέθηκε ξανά στο βήμα του μάρτυρα στη δίκη με κατηγορούμενους δύο πρώην στελέχη του Οργανισμού που δικάζονται για υπεξαγωγή εγγράφου. Ο ίδιος περιέγραψε μια περίοδο έντονης πίεσης, μίλησε για ενδείξεις απάτης σε επιδοτήσεις και επέμεινε ότι τα στοιχεία που εντοπίστηκαν ήταν αρκετά για να σταλούν στη Δικαιοσύνη.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε ότι δεν είχε προσωπική στόχευση απέναντι σε κανέναν, λέγοντας ότι είναι «φιλήσυχος άνθρωπος», αλλά τόνισε πως, όπου διαπιστώθηκαν παρανομίες, οι σχετικοί φάκελοι διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη. Κατά την κατάθεσή του εμφανίστηκε βέβαιος ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παραγωγοί εκμεταλλεύτηκαν την αποκαλούμενη «τεχνική λύση», δηλώνοντας ψευδή στοιχεία για να αποσπάσουν ενισχύσεις. Όπως είπε, ακόμη και αν υπήρχαν διαφορετικές απόψεις για το αν έπρεπε να σταλούν οι φάκελοι στον εισαγγελέα, ο ίδιος θα το έκανε ούτως ή άλλως, γιατί θεωρούσε τα στοιχεία επαρκή.

Στο δικαστήριο προσκόμισε, επίσης, έγγραφο σύμφωνα με το οποίο, μετά την αποχώρησή του από τον Οργανισμό, έγινε κατανομή εκτάσεων σε 14 ΑΦΜ, εκ των οποίων τέσσερα είχαν ήδη αποσταλεί στη Δικαιοσύνη ως ύποπτα για απάτη. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, οι συγκεκριμένες υποθέσεις έχουν ήδη οδηγηθεί σε πρωτόδικες καταδίκες, στοιχείο που ο ίδιος χρησιμοποίησε για να ενισχύσει τον ισχυρισμό του ότι οι έλεγχοι που είχε κινήσει βασίζονταν σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε προσωπικές εκτιμήσεις.

Ο κ. Βάρρας απέδωσε μέρος του προβλήματος στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, επισημαίνοντας ότι ο φορέας συντονισμού, τα ΚΥΔ και οι ελλιπείς έλεγχοι του ίδιου του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιούργησαν συνθήκες που ευνόησαν όσους ήθελαν να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες του μηχανισμού. Στην περιγραφή του, το πρόβλημα δεν ήταν μεμονωμένο, αλλά ενταγμένο σε ένα ευρύτερο πλαίσιο λειτουργίας που άφηνε κενά και άνοιγε δρόμους για παρατυπίες.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον είχε το κομμάτι της κατάθεσής του που αφορούσε τη σχέση του με τον πρωθυπουργό. Με αφορμή ερωτήσεις της προέδρου και του εισαγγελέα, ο μάρτυρας επιβεβαίωσε ότι συνδέεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με μακρόχρονη φιλία από το 2000, δηλώνοντας μάλιστα ρητά ότι «θεωρώ τον πρωθυπουργό φίλο μου». Παρ’ όλα αυτά, επέμεινε ότι όταν μετακινήθηκε στο Μαξίμου ως σύμβουλος, δεν συζήτησε μαζί του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως εξήγησε, ίσως αυτό έγινε για να μην τον φέρει σε δύσκολη θέση, ενώ υποστήριξε ότι εκείνη την περίοδο υπήρχαν άλλα κρίσιμα ζητήματα στην κυβερνητική ατζέντα, όπως η πανδημία και ο Έβρος.

Η απορία της έδρας για το πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια σχέση χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ουσιαστική συζήτηση για έναν τόσο κρίσιμο οργανισμό αποτυπώθηκε και στις ερωτήσεις του εισαγγελέα. Ο Βάρρας, πάντως, απάντησε ότι δεν είναι άνθρωπος που θα πάει να «γκρινιάξει» και σημείωσε ότι, αφού αρμόδιος υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ είχε οριστεί ο Μάκης Βορίδης, ο ίδιος δεν θεωρούσε ότι είχε λόγο να ανοίξει αυτό το θέμα απευθείας με τον πρωθυπουργό.

Με την έναρξη της κατάθεσής του, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε και σε ένα νέο στοιχείο που, όπως είπε, τον ανησυχεί προσωπικά: τη μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του η Neuropublic, τεχνικός σύμβουλος του Οργανισμού, για ψευδή κατάθεση. Ο ίδιος χαρακτήρισε την κίνηση αυτή έμμεση απειλή, λέγοντας ότι βρίσκεται απέναντι σε ένα ισχυρό οικονομικό μέγεθος και ότι δεν έχει τη δυνατότητα να αντεπεξέλθει εύκολα σε μια τέτοια αντιπαράθεση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή του επανέφερε το κλίμα φόβου και πίεσης που, κατά την περιγραφή του, επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κατάθεση Βάρρα, και τη δεύτερη ημέρα της, κινήθηκε σε δύο παράλληλες γραμμές: από τη μία στην περιγραφή ενός μηχανισμού που, όπως λέει, διευκόλυνε απάτες και πίεζε όσους επιχειρούσαν ελέγχους, και από την άλλη στην προσπάθειά του να απαντήσει στις ερωτήσεις για το πώς συνδυάζεται η προσωπική του σχέση με τον πρωθυπουργό με την επιλογή να μη συζητήσει ποτέ μαζί του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αυτόν τον τρόπο, η δίκη συνεχίζει να φωτίζει όχι μόνο την ίδια την υπόθεση της υπεξαγωγής εγγράφου, αλλά και το ευρύτερο παρασκήνιο γύρω από τον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού και τις πολιτικές του προεκτάσεις.

