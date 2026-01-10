Βαρύ το πένθος, πέθανε ο Νίκος Ηλιόπουλος, ΦΩΤΟ

Κανείς στον Πύργο δεν μπορεί να πιστέψει πως συνέβη το μεγάλο κακό

10 Ιαν. 2026 15:28
Pelop News

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η δημοτική κοινότητα Σαλμώνης του Δήμου Πύργου, μετά το χαμό ενός νέου ανθρώπου.

Ο θάνατος του Νίκου Ηλιόπουλου, σε ηλικία μόλις 38 ετών έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στο χωριό, με τους συγγενείς του και τους συγχωριανούς του να μην μπορούν να πιστέψουν ότι έφυγε τόσο νέος από τη ζωή.

Ο 38χρονος άνδρας απεβίωσε ξαφνικά, από παθολογικά αίτια, χωρίς να έχει κάποιο σημαντικό πρόβλημα υγείας κατά το παρελθόν.

Ο Νίκος Ηλιόπουλος καταγόταν από τη Σαλμώνη και είχε επιστρέψει από την Αθήνα στο χωριό μαζί με τον πατέρα του, συνταξιούχο αστυνομικό, όπου κατοικούσαν μόνιμα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο.

Ήταν ένα γνωστό και αγαπητό παιδί στην μικρή κοινωνία της Σαλμώνης, ενώ εργαζόταν ως ιδιωτικός υπάλληλος. Στο πρόσφατο παρελθόν είχε εργαστεί και σε κατάστημα εστίασης στον Πύργο.
Οι συγγενείς, οι φίλοι και τα αγαπημένα του πρόσωπα θα του πουν το τελευταίο αντίο αύριο Κυριακή, και ώρα 4 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Σαλμώνης.

