Βασίλης Σταυρόπουλος: «Το μήνυμα της Εξόδου είναι πάντα επίκαιρο, διαχρονικό, αιώνιο» Ο Βασίλης Σταυρόπουλος, με την Πρόεδρο της ΦΩΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Αφροδίτη Λατινοπούλου στις εκδηλώσεις για την 200η επέτειο της Ηρωικής Εξόδου του Μεσολογγίου.
09 Απρ. 2026 10:00
Pelop News

«Το  μήνυμα της Εξόδου είναι πάντα επίκαιρο, διαχρονικό, αιώνιο : Όταν μια κοινωνία και ένας  λαός βρίσκεται απέναντι στις πιο ακραίες  συνθήκες πίεσης από πείνα και κακουχίες, δεν εγκαταλείπει, δεν  παραιτείται, αλλά αντίθετα επιλέγει μέσα από την Αυτοθυσία και τον Ηρωισμό , να δώσει το μήνυμα της συνέχισης του Αγώνα για Ανεξαρτησία και Ελευθερία».

Σ’ αυτήν την τοποθέτηση προέβη ο Βασίλης Σταυρόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος «ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ» στις πρόσφατες εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου. Στις εκδηλώσεις  συμμετείχαν επίσης ο Γραμματέας του κόμματος  Κ. Κόλλιας καθώς και  άλλα στελέχη και μέλη του κόμματος  από την Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία.

Ο Αχαιός πολιτευτής Β. Σταυρόπουλος με καταγωγή από τον Ν. Ερινεό Αιγιαλείας είναι απόφοιτος  της Σχολής Ναυτικών Δοκιμών στο Τμήμα Μαχίμων, της Νομικής Σχολής Αθηνών στο Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών και του Διετούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές από το ΕΚΠΑ. Στον επαγγελματικό τομέα, μετά την αποφοίτηση του από́ την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων  με το βαθμό του Σημαιοφόρου υπηρέτησε ως επιτελής, ύπαρχος και Κυβερνήτης σε πολεμικά πλοία του Στόλου, ενώ διετέλεσε επίσης και Τμηματάρχης – Υποδιοικητής σε θέσεις Ευθύνης στο ΓΕΕΘΑ και ΥΠΕΘΑ. Τέλος έχει διδάξει Οικονομικά σε ΑΤΕΙ και είναι συγγραφέας θεμάτων Οικονομικής Πολιτικής και Ελληνοτουρκικών Σπουδών. Από το 2025 έχει εκλεγεί μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος «ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ